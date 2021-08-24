«Я был не один, у меня были ваши письма!» 3 24.08.2021, 17:42

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Сергей Ольшевский опубликовал фото с письмами, которые приходили в СИЗО.

Сергей Ольшевский, который сидел в СИЗО по делу «Пресс-клуба» и недавно вышел на свободу, опубликовал снимок с письмами, которые приходили ему за решетку.

«240 дней писем! Спасибо всем, кто писал, поддерживал и ждал! И не важно, дошли ли ваши письма до меня, а мои ответы — вам! Важно то, что 240 дней я был не один, у меня были ваши письма!» — написал он в своем Facebook-аккаунте.

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