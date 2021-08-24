Парад в честь 30-летия независимости Украины 9 24.08.2021, 17:48

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фото: Irina Yakovleva/TASS

Как это было?

В центре Киева на Крещатике и Майдане Незалежности прошел военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Торжественные мероприятия с участием кораблей Украины и НАТО прошли и в Одессе, сообщает BBC.

Владимир Зеленский впервые после избрания президентом принимал парад по случаю дня независимости Украины. «Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад», - заявил он.

До этого два года подряд парады не проводились. В 2019 году Зеленский решил направить средства на проведение мероприятия на премии военным, а в 2020 году заявил, что «военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион».

фото: EPA/TASS

В параде в честь 30-летия независимости Украины было задействовано более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и техники.

фото: PAP/TASS

Были продемонстрированы новый украинский ракетный комплекс «Сапсан» и дроны «Байрактар», которые Украина купила у Турции.

Над центром города пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

На параде прошлись военнослужащие из других государств, в том числе из Британии, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы и США.

фото: EPA/TASS

На параді крокують військові країн-союзників і партнерів України pic.twitter.com/FFd4DCp1GU — hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021

Также в параде приняла участие авиация НАТО, в частности, польские истребители F-16 и британские «Тайфуны».

Над Києвом пролітає авіація країн-партнерів України pic.twitter.com/AX0qCtLSze — hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021

Завершился парад пролетом украинских истребителей МиГ-29 и британских «Тайфунов». Они воспроизвели в небе над Киевом цвета украинского государственного флага.

Завершення святкового параду до Дня Незалежності України🇺🇦



Відео: Громадське радіо pic.twitter.com/p61VNUlH2O — Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 24, 2021

Среди торжественных гостей парада в Киеве были архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский.

Одновременно торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Украины, прошли в Одессе. Там состоялся парад с участием военных кораблей Украины и НАТО.

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