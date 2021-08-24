Парад в честь 30-летия независимости Украины

Парад в честь 30-летия независимости Украины9
- 24.08.2021, 17:48
- 4,510
Как это было?
В центре Киева на Крещатике и Майдане Незалежности прошел военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Торжественные мероприятия с участием кораблей Украины и НАТО прошли и в Одессе, сообщает BBC.
Владимир Зеленский впервые после избрания президентом принимал парад по случаю дня независимости Украины. «Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад», - заявил он.
До этого два года подряд парады не проводились. В 2019 году Зеленский решил направить средства на проведение мероприятия на премии военным, а в 2020 году заявил, что «военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион».
В параде в честь 30-летия независимости Украины было задействовано более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и техники.
Зенітно-ракетний комплекс С-300 pic.twitter.com/RksgKcUijL— hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021
Были продемонстрированы новый украинский ракетный комплекс «Сапсан» и дроны «Байрактар», которые Украина купила у Турции.
На параді — новий український ракетний комплекс «Сапсан»— hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021
Дивіться наживо https://t.co/fK7LqziGOm pic.twitter.com/DH4TQiZP06
На Хрещатику провозять безпілотники pic.twitter.com/q5EI5AqOgz— hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021
Над центром города пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».
На параде прошлись военнослужащие из других государств, в том числе из Британии, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы и США.
На параді крокують військові країн-союзників і партнерів України pic.twitter.com/FFd4DCp1GU— hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021
Также в параде приняла участие авиация НАТО, в частности, польские истребители F-16 и британские «Тайфуны».
Над Києвом пролітає авіація країн-партнерів України pic.twitter.com/AX0qCtLSze— hromadske (@HromadskeUA) August 24, 2021
Завершился парад пролетом украинских истребителей МиГ-29 и британских «Тайфунов». Они воспроизвели в небе над Киевом цвета украинского государственного флага.
Завершення святкового параду до Дня Незалежності України🇺🇦— Громадське радіо (@HromadskeRadio) August 24, 2021
Відео: Громадське радіо pic.twitter.com/p61VNUlH2O
Среди торжественных гостей парада в Киеве были архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский.
Одновременно торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Украины, прошли в Одессе. Там состоялся парад с участием военных кораблей Украины и НАТО.