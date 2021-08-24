закрыть
24 августа 2021, вторник, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Парад в честь 30-летия независимости Украины

9
  • 24.08.2021, 17:48
  • 4,510
Парад в честь 30-летия независимости Украины
фото: Irina Yakovleva/TASS

Как это было?

В центре Киева на Крещатике и Майдане Незалежности прошел военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Украины. Торжественные мероприятия с участием кораблей Украины и НАТО прошли и в Одессе, сообщает BBC.

Владимир Зеленский впервые после избрания президентом принимал парад по случаю дня независимости Украины. «Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже - восстановление нашей независимости - мы должны показать все наши достижения и парад», - заявил он.

До этого два года подряд парады не проводились. В 2019 году Зеленский решил направить средства на проведение мероприятия на премии военным, а в 2020 году заявил, что «военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион».

фото: EPA/TASS

В параде в честь 30-летия независимости Украины было задействовано более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и техники.

фото: PAP/TASS

Были продемонстрированы новый украинский ракетный комплекс «Сапсан» и дроны «Байрактар», которые Украина купила у Турции.

Над центром города пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

На параде прошлись военнослужащие из других государств, в том числе из Британии, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы и США.

фото: EPA/TASS

Также в параде приняла участие авиация НАТО, в частности, польские истребители F-16 и британские «Тайфуны».

Завершился парад пролетом украинских истребителей МиГ-29 и британских «Тайфунов». Они воспроизвели в небе над Киевом цвета украинского государственного флага.

Среди торжественных гостей парада в Киеве были архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей, президент Евросовета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитас Науседа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Северной Македонии Стево Пендаровский.

Одновременно торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию независимости Украины, прошли в Одессе. Там состоялся парад с участием военных кораблей Украины и НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев