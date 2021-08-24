США призвали организовать решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов

США призвали организовать решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов3
- 24.08.2021, 17:57
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Политики обсудили поддержку белорусской оппозиции в телефонном разговоре.
Ситуацию на границе с Беларусью и поддержку белорусской оппозиции обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и председатель сенатского комитета по внешней политике Конгресса США Роберт Менендес, пишет naviny.by.
Приток нелегальных мигрантов с белорусской территории Ландсбергис назвал одним из вызовов, которым сейчас противостоит его страна.
Министр поблагодарил собеседника за публичную поддержку американскими политиками белорусской оппозиции. «Сегодня есть угроза общим ценностям и демократическому порядку, поэтому мы призываем Соединенные Штаты мобилизовать международную реакцию и решительный фронт против агрессивных действий авторитарных режимов», — сказал Ландсбергис.
По словам Роберта Менендеса, Литва — золотой стандарт демократии и США всеми силами будут ее поддерживать. Вызовы для Литвы являются таковыми и для других демократий, считает сенатор.