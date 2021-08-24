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Мнение: Саботируем прикорытные бизнесы, «итальяним», выносим вклады из банков

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  • 24.08.2021, 18:07
  • 3,896
Мнение: Саботируем прикорытные бизнесы, «итальяним», выносим вклады из банков
фото: reuters

Мы должны лишить хунту наших денег.

– Политика всегда следует в фарватере экономики. Поэтому политики вынуждены корректировать свой курс в соответствии с насущными экономическими требованиями дня. Если у политиков существует постоянная коммуникация с народом и обратная связь активно работает, то они адекватно реагируют на экономические вызовы и проблемы и вносят своевременные и необходимые коррективы в экономический и политический курс страны, - пишет подписчик телеграм-канала БОР.

– Если же, как в нашем случае, политики забронзовели в своей «непогрешимости и всезнайстве», то страна, с огромной долей вероятности, рухнет в экономическую и политическую пропасть, выбраться из которой будет стоить немыслимых усилий и жертв!

Синепалый неадекват с командой своих жополизов упорно и настойчиво грабит и уничтожает остатки экономики Беларуси и ее природных ресурсов!

Они прекрасно понимают, что их синекура неминуемо потерпит полный крах и стремятся выкачать из страны и народа все до капли и оставить после себя выжженную пустыню!

Мы, народ Беларуси, должны, наконец, осознать, что мы не получили эту землю в наследство, а взяли ее взаймы у наших детей!

Мы просто не имеем права позволить хунте отнять будущее у нас и наших детей и внуков!

Объединяемся, сплачиваемся и продолжаем борьбу!

Самый эффективный и безопасный способ борьбы с диктатурой — это ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА!

Саботируем прикорытные бизнесы, «итальяним», выносим вклады из банков, делаем необходимые запасы и готовимся бастовать!

Мы должны лишить хунту наших денег!

Остановим страну!

Стачке быть!

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