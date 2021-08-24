«Африканский Пиночет» умер в тюрьме 2 24.08.2021, 18:17

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Экс-правитель Чада скончался от COVID-19.

В тюрьме в Сенегале умер бывший правитель Чада Хиссен Хабре. Он правил своей страной в 1980-е годы, а за жестокость в отношении оппонентов получил прозвище «африканский Пиночет» по примеру чилийского диктатора Аугусто Пиночета, передает РБК.

О смерти Хабре в заключении рассказал в эфире телеканала TFM министр юстиции Сенегала Малик Саил. «Он теперь в руках Господа», — цитирует политика телеканал France 24.

Хабре находился в заключении с 2017 года. По данным телеканала, причиной смерти стал COVID-19. Также об этом сообщает AFP.

Власть в Чаде Хабре захватил в 1982 году. За время его правления в стране спецслужбы по приказу правителя жестоко расправлялись со всеми оппонентами власти. Как установил суд, в общей сложности жертвами карательных отрядов стали более 40 тыс. человек.

В 1990 году Хабре был свергнут в результате военного переворота и сбежал в Сенегал. Следующие 15 лет он прожил в пригороде Дакара со своей семьей, хотя суда над бывшим правителем требовали и Африканский союз, и правительство Бельгии (среди погибших были граждане этой страны).

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