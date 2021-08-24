Россия вернула в Беларусь более 32 тонн субпродуктов 3 24.08.2021, 18:20

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Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора.

В Злыкнковском районе Брянской области сотрудники российской таможни задержали автомобиль под управлением гражданина Беларуси, который перевозил более 32 тонн говяжьих субпродуктов. Автомобиль двигался в объезд ветеринарных контрольных постов.

Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора, которые выяснили, что груз перемещается без документов, с нарушением условий транспортировки и в автомобиле, находящемся в антисанитарном состоянии. Кроме этого, на продукцию распространялись ограничения на ввоз.

Более 26 тонн говяжьих голов, более 3 тонн говяжьих блоков и около 2 тонн путового сустава были возвращены в Беларусь. Перевозчика привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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