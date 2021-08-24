закрыть
24 августа 2021, вторник, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет вице-президента США задержали из-за «гаванского синдрома»

  • 24.08.2021, 18:29
  • 2,884
Самолет вице-президента США задержали из-за «гаванского синдрома»
Камала Харрис
Фото: Getty Images

Камала Харрис должна была отправиться во вьетнамскую столицу Ханой.

Вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура задержали более чем на три часа из-за случая так называемого гаванского синдрома, который был зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Харрис должна была отправиться во вьетнамскую столицу Ханой вечером в понедельник, 23 августа, в рамках своего турне по Юго-Восточной Азии. Однако незадолго до вылета команда вице-президента получила сообщение из американского посольства во Вьетнаме, в котором сообщалось, что в Ханое выявлен случай загадочного недомогания, известный как «гаванский синдром». В результате рейс было решено отложить, а всех журналистов, которые должны были сопровождать Харрис в ее поездке, без объяснения причин развезли обратно по сингапурским отелям.

Как пояснили в диппредставительстве США в Ханое, после тщательного изучения полученной ими информации было принято решение, что поездка Харрис все же продолжится. В итоге, спустя несколько часов, вице-президент вылетела во Вьетнам.

Других подробностей в посольстве не привели. Офис Харрис также не стал комментировать ситуации, ограничившись коротким заявлением о том, что сам вице-президент чувствует себя хорошо.

Ранее в августе стало известно, что двое американских дипломатов в Германии были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за симптомов «гаванского синдрома». До этого сообщалось, что США расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Также подобные инциденты были отмечены среди американских дипломатов в Вене.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев