Литва предоставила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций

Литва предоставила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций1
- 24.08.2021, 19:21
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Об этом заявил глава МИД Литвы.
Литва представила внешнеполитическому ведомству ЕС перечень белорусских компаний и физических лиц для введения санкций за содействие нелегальной миграции.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Delfi.
По его словам, осенью предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси.
"Мы должны направить абсолютно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза или какого-либо из его государств, - у него это не только не получится, но он получит ответ", - сказал министр.
"Один из ответов - санкции: мы представили внешнеполитическому ведомству Европы список предприятий, людей, которые, по нашим данным, связаны с нелегальными потоками мигрантов, и как только ведомства вернутся из отпусков, можно будет начать дискуссию о санкциях против этих лиц и органов исполнительной власти ", - пояснил он.
Ландсбергис вместе с министром внутренних дел Агне Билотайте во вторник встретился с коллегами из Австрии, вместе они побывали на границе.
"Насущный вопрос этих дней четкий - сейчас важно обсудить и договориться, как мы вместе предлагаем Евросоюзу и другим странам-членам ЕС относиться к миграции. Очевидно, что инструменты, которые предлагаются, не всегда адекватные и верные", - сказал Ландсбергис.
"Мы договорились, что вместе будем создавать новую европейскую миграционную политику, которая поможет как Литве, так и другим странам, которые в будущем, несомненно, столкнутся с похожими кризисами", - добавил он.