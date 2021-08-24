«Я не позволю заставить меня чувствовать ненависть» 1 24.08.2021, 19:29

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Екатерина Бровач

Сильная речь фигурантки «хороводного дела» в Бресте.

В Бресте продолжается судебный конвейер по «хороводному делу». Осуждено уже 69 человек, обвинение предъявлено 108 местным жителям. За решетку бросают совсем молодых людей, студентов или даже школьников. 23 августа с последним словом в суде выступила Екатерина Бровач. По ее речи можно понять, какое испытание выпало на молодежь после выборов 2020 года и как молодые люди воспринимают попытки государства задушить недовольных, пишет nashaniva.com.

Екатерина Бровач стала фигуранткой «хороводного дела» 24 марта. В тот день она вместе со своим парнем Сергеем Кононовичем пошла на обед. На улице их задержал уголовный розыск. Из Следственного комитета Екатерина вышла подозреваемой по «народному» 342-му (активные действия, нарушающие общественный порядок), за сентябрьские события — «хороводное дело» в Бресте. Сергея поместили в изолятор, где он находится уже пять месяцев.

Правозащитники записали последнее слово Екатерины в суде:

«В своем последнем слове я бы хотела высказаться о том, что меня безусловно восхищают те люди, которые, стоя до меня на этом месте в ожидании приговора, сумели заговорить о повсеместном прощении с их стороны. К сожалению, не могу говорить о том же, потому что для меня произнести что-то подобное значило бы откровенно соврать. Ничего из пережитого за последние 5 месяцев я уже не в состоянии ни забыть, ни простить. Не буду также врать, что мне не стоило ни малейших усилий пережить эти месяцы с улыбкой на лице. Не буду притворяться, что сейчас не собрала всю волю в кулак, чтобы мой голос не дрожал и звучал уверенно. Не буду притворяться, что за все время меня ни разу не ужаснула мысль о том, что, если однажды ты просто не возвращаешься с обеда в офис, нет гарантии, что в другой день ты вернешься домой.

Вот уж никогда бы не подумала, что моя жизнь станет напоминать сюжет малобюджетного сериала.

Раздаешь запасные связки ключей родным и друзьям с просьбой в случае чего обязательно, обязательно присмотреть за котом. Думаешь: «А как же отреагирует папа, если я вслед за своим молодым человеком вдруг резко перестану выходить на связь?» Кто, в случае чего, принесет ему сердечные капли?

Разрываешься между работой, допросами, адвокатом и походами в СИЗО и на почту. Каждый вечер перед сном гадаешь: «Отключишься ли через минуту от изнеможения или с трудом уснешь к рассвету?»

Подсчитываешь расходы и грустно ухмыляешься: никак не могли собрать маме на памятник. А вот я уже как раз нужную сумму потратила.

И пусть каждый раз я была приветлива и улыбчива, при каждой новой встрече за моей улыбкой всегда была мысль о том, на чьей ответственности каждая морщинка на лице и каждый седой волосок на голове родителей, похищенное здоровье у меня и близкого мне человека.

Я тоже молодая и амбициозная и я не понимаю, почему я, ценой своей поломанной жизни, должна становиться очередной ступенькой чьей-то карьерной лестницы. Хотя, наверное, могла бы понять, если бы сумела взглянуть на десяток человек не как на десяток судеб, а как на очередную стопку рабочих документов.

Но, несмотря на столь пессимистичную картину, хотела бы отметить, что, несмотря ни на что, я не позволю заставить меня испытывать гнев и ненависть и упрямо продолжу искать хорошее даже в сложившихся обстоятельствах.

Искренне восхищаюсь ребятами под стражей. Хоть я не в состоянии вернуть вам ни минуты украденного у вас времени, я безумно горжусь каждым из вас, что даже спустя такой долгий срок заключения вы все прекрасно выглядите и так достойно держитесь. Некоторыми я горжусь особенно. Предпочту запомнить этот период как время самых приятных очередей, где ожидание передачи в СИЗО с легкостью могло бы заменить сеанс курса психотерапии.

С нетерпением жду момента выполнить взятое с меня на почте обещание и вернуться, чтобы отправить не «несчастные письма в неволю», а просто поздравительные открытки родным.

Безумно благодарна защитникам, которые так самоотверженно продолжают выполнять свою работу даже в эпоху когда «все сами всё прекрасно понимают». И несмотря ни на что, вряд ли я когда-либо либо еще чувствовала себя счастливее, чем сейчас. Потому что я знаю, что такое поддержка любимого человека, что такое защита старшей сестры, что такое родительская мудрость, что такое настоящие друзья — те самые, с которыми и в огонь, и в воду. Ведь каждый может любить, когда все хорошо, и далеко не каждый сможет продолжать любить и оставаться рядом, когда мир рушится и земля уходит из-под ног. А меня любят несмотря ни на что и вопреки всему.

Это был болезненный и травмирующий опыт. Но с такой поддержкой, даже несмотря на ощутимый груз проблем, внезапно свалившихся на мои хрупкие плечи, я все еще в состоянии держать спину прямо. Сегодня, к сожалению, я не верю и не надеюсь ни на чудо, ни на справедливость, ни на высшие силы. Но все еще упрямо продолжаю верить в добро, совесть и, разумеется, в саму себя. На этом у меня все, спасибо».

Екатерине Бровач и Сергею Кононовичу гособвинение в лице Александра Батюшко и Михаила Ющука запросило наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Екатерине без направления в исправительное учреждение, Сергею — с направлением. Приговор им и еще 12 людям судья Куровский огласит 30.08.2021.

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