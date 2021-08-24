Украинские военные запустили флаги Украины в сторону ОРДЛО
- 24.08.2021, 19:43
Фотофакт.
Украинские военные вместе с жителями Донецкой и Луганской областей, а также волонтерами запустили флаги Украины в сторону оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил в Facebook 24 августа штаб операции Объединенных сил.
Акцию провели ко Дню государственного флага и Дню Независимости.
"Украинские флаги запускали из Торецка, Светлодарска, Мариуполя, Каменки, КПВВ "Счастье". Таким оригинальным образом украинцы поздравили с праздниками патриотов, оставшихся под оккупацией", – говорится в сообщении.
По информации военных, пророссийские боевики отреагировали на акцию.
"Из радиоперехвата защитники узнали, что враг пытался сбить украинские флаги. Впрочем, им это не удалось. Подобные мероприятия неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях как напоминание жителям временно оккупированных территорий о том, что они являются неотъемлемой частью большой украинской семьи", – заключили в штабе.