Надо выбирать какую-то сторону: к стачке присоединилась учительница из Солигорска 24.08.2021, 19:56

Она требует освободить всех политзаключенных, провести новые честные выборы.

"Меня поддерживала не действующая власть, а стачком "Беларуськалия" и те люди, которых называют змагарами. Я очень благодарна и хочу быть одной из них, чтобы однажды тоже помочь тому, кому нужно", — вот что рассказывает Еврорадио теперь уже бывшая учительница истории школы №5 в Солигорске Инна Прилуцкая.

23 августа женщина внезапно присоединилась к общереспубликанской стачке. Свое решение она обосновывает "нарастающим давлением со стороны белорусских властей" на неё и её мужа Андрея. Она требует освободить всех политзаключенных, провести новые честные выборы, привлечь к ответственности всех виновных в преступлениях против народа Беларуси.

-– Я — обычный человек. С 2003 года, после выпуска из университета, работала в школах с перерывами на декретные отпуска. Сначала — учительницей по физкультуре в деревне Завшицы, а потом преподавала всемирную и белорусскую историю в Солигорске.

У меня есть муж Андрей, который много лет работал на "Беларуськалии". У нас трое детишек: старшему — 13, среднему — 10, младшему в сентябре будет четыре.

– Что думаете о политических событиях, которые происходили в Беларуси в прошлом и этом году?

– Поразило то, насколько белорусы на самом деле доброжелательны, и, если нужна помощь, они всегда помогают. Не все, конечно, потому что, с другой стороны, зацепило, насколько люди, имеющие власть, далеки от народа. Они живут для себя и не только нас не поддерживают, а наоборот.

Раньше я не имела никакого отношения к политике. По правде говоря, не всегда ходила на выборы, но в августе у меня словно открылись глаза. Даже тогда я не могла поверить, что людей могут просто так бить и оскорблять. До сих пор не верится.

Не знаю, как донести другим то, что поняла для себя. Есть люди, которых не зацепили репрессии, и они живут по схеме "дом — работа — дом". Они словно не видят того, что творится в стране. Им не интересно.

– Солигорск считается протестным городом: об участниках стачки писали много и в прошлом году, и в этом. Что помните вы?

– Первое время после 9 августа у нас собирались собрания, после объявили стачку. Также проходили женские марши солидарности. Когда у меня была возможность, я выходила.

Сколько людей присоединялось, когда мы ходили маршами! Нас приветствовали, носили флаги... Были и страшные истории, о которых писали в интернете. Людей вытаскивали прямо из кафе и лавочек и били... Просто били и закидывали в автозаки.

– В сентябре начался новый учебный год. Ученики интересовались протестами?

– В пятых классах, где преподавала, маленькие дети. Мы изучали историю древних времен, и они вопросов не задавали. В седьмом классе, помню, был момент. Мы проходили тему о забастовках.

Вдруг ученики начали над чем-то смеяться. Я говорю, можно ли так смеяться? В нашей стране происходит то же самое. Тогда дети перестали смеяться и начали рассказывать, что их родители тоже протестовали. Спросили, участвовала ли в протестах я, но я перевела тему. Знаю, что ученики старших классов пытались обсуждать с учителями происходящее.

– Как политическая ситуация повлияла на вас и вашу семью?

– Девятого августа муж пошёл забирать домой сына, который гостил у брата. По дороге встретил коллегу. Сели поговорить на скамейку. Можно сказать, что на них напали люди в чёрном. Забрали, получил наказание 15 суток. Выпустили, правда, раньше, но во время отбытия на него завели уголовное дело. Когда люди в чёрном подошли к ним, то стали крутить коллегу. А коллега старше моего мужа. Муж говорил после: "Как это, моего коллегу крутят, а я буду на скамейке сидеть? Я встал, вступился". А когда вставал, оступился и толкнул одного из милиционеров. Это посчитали насилием в отношении сотрудника милиции.

Кстати, о задержании я узнала только на следующий день, так как после того как проголосовала, поехала с младшими детками за город. Муж остался. В понедельник я узнала, что на работу не вышел, — поехала искать. Вот такая история.

Позже у нас был обыск. Ребята, которые к нам приходили, сказали, что, если пройдёт два месяца и нас не побеспокоят, автоматически дело закроется. Прошло почти три месяца, и уголовное дело возобновили: стали вызывать меня и мужа к следователю. Будто я там что-то знала. Потом муж уехал в Россию. В аэропорту Петербурга его задержали по запросу Следственного комитета Беларуси и посадили там в тюрьму на полгода.

Было очень тяжело, но нашлись добрые люди, которые помогали: приходили, писали, поддерживали материально. Тем не менее это время мне вспоминать очень трудно. [Начинает плакать.]

Надо было что-то говорить детям. Старшие сразу поняли, а маленький приходил каждый вечер из садика и спрашивал, где папа. Мы говорили, что папа в командировке, и продолжали ждать.

Всё было как в тумане. Мы писали письма, он нам отвечал, что всё хорошо. Но понятно, что не всё. Знаю, что болел и тоже там было тяжело. С другой стороны, там заключённых выпускали на прогулки каждый день, они всегда ходили в душ и можно даже было лежать на кроватях. Ведь когда я читаю о наших заключённых, у нас этого ничего нет. А мы что? Мы жили: ходили на работу, в школу, в детский садик малыш ходил. Ждали писем от отца. Больше ничего не происходило в жизни.

К нам он пока не вернулся.

– Что Андрей говорил о ситуации в стране?

– Он очень злится, что нас обманули. Я стараюсь с ним не поднимать эту тему.

– Почему вы присоединились к стачке сейчас? Кто-то считает, что революцию устраивать поздно.

– Пусть считают. Каждый человек волен думать, что хочет. Я присоединилась к стачке, так как ко мне пришло осмысление происходящих событий. Пусть поздно, но лучше позже, чем никогда.

Нужно выбирать какую-то сторону, не быть нейтральным. Я выбрала ту сторону, откуда к нам приходит помощь. Ведь наступило то время, когда моя милиция меня уже не бережёт.

Я долго верила в справедливость, что всё решится в нашу пользу, ведь на самом деле мой муж не виноват. В итоге доказывалось, что виноват без вины. Я выбрала присоединиться к стачке, так как считаю, что это защитит меня от несправедливости в нашей стране.

Надо бороться. Всегда. Не надо опускать руки. И даже если думаешь, что всё плохо, — нет, так не бывает. Пройдёт время, и впереди будет только лучше. Не надо терять веру. Нужно верить в будущее, и будущее обязательно придёт.

Этому учит история. На протяжении тысячелетий люди боролись за свои права и достигали цели. Кто-то позже, кто-то быстро.

Если анализировать историю XX–XXI веков, жители развитых стран, а Беларусь мы считаем развитой страной, разными методами, но добивались своего. И мы на этом примере тоже должны добиться справедливости, чтобы наша Конституция соблюдалась, а не переписывалась. Чтобы всё страшное закончилось и чтобы снова был мир.

– А почему не присоединились к стачке раньше?

– Наверное, я не была готова, не знала, что буду делать дальше. Теперь знаю, что хочу быть ближе к своему мужу. Загадывать наперёд не могу, поэтому живу сегодняшним днём. Мы живы, здоровы, у нас есть что есть и где спать. Это хорошо. Малюсенькими шагами, но мы двигаемся дальше. Судьба поможет.

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