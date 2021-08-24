Blue Origin запустит в космос корабль New Shepard 24.08.2021, 20:24

Фото: qz.com

Известна дата.

Компания Безоса Blue Origin запустит в космос ракету New Shepard уже 26 августа. Это произойдет в 16:35 по киевскому времени со стартовой площадки Launch Site One в Техасе.

Об этом пишет пресс-служба Blue Origin.

Ракета будет оборудована различными исследовательскими инструменты для различных научных экспериментов.

В общем, запуск предназначен для демонстрации схода с орбиты, спуска и посадки для усовершенствования технологий, которые будут использовать во время миссии на Луну.

Также интересно, что полет ракеты будет частью инсталляции "Суборбитальный триптих" одного из ганских художников. Его работы будут нанесены на внешнюю сторону верхней части капсулы корабля.

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