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Матеуш Моравецкий: Польша располагает поддержкой ЕК в ситуации на границе с Беларусью

  • 24.08.2021, 20:54
Матеуш Моравецкий: Польша располагает поддержкой ЕК в ситуации на границе с Беларусью

Режим Лукашенко на спецтранспорте привозит мигрантов на границу с Польшей.

Брюссель выразил благодарность за предпринятые Варшавой меры, ограничивающие нелегальную миграцию на территорию Польши, передает «Радио Польша».

Польша располагает поддержкой Европейской комиссии в контексте миграционного кризиса на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с польскими пограничниками в пункте Погранслужбы в Кузьнице.

Глава польского правительства также сообщил, что Брюссель выразил свою благодарность за предпринятые Варшавой меры, ограничивающие нелегальную миграцию на территорию Польши, то есть в целом в ЕС.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что действия белорусских властей, направляющих мигрантов на границу с Польшей, являются «полностью осознанными».

«В нашем распоряжении оказались рекламные объявления туристических агентств, которые проводят организованную кампанию по привлечению иракских граждан на территорию Беларуси. В Беларуси их на спецтранспорте привозят на границу с Польшей. Здесь белорусские службы заставляют их пересекать белорусско-польскую границу», - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши заверил, что находится в постоянном контакте с представителями ЕС, Литвы, Латвии и Эстонии с целью остановить «попытку дестабилизировать восточную границу» Польши и стран Балтии.

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