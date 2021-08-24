«Беларусбанк» вводит дополнительные лимиты по пенсионным карточкам 24.08.2021, 21:01

Пользователи карточек не смогут потратить более 400 рублей.

Участники клуба «Бархат», а это, как правило, карты для пенсионеров, не смогут тратить больше 400 рублей в сутки на денежные переводы, а также оплату услуг телефонной связи, интернета, покупку ценных бумаг и так далее. По словам банка, такие ограничения вводятся для защиты людей пенсионного возраста от мошенников, передает onliner.by.

«С целью повышения уровня защищенности держателей карт от мошеннических действий „Беларусбанк“ на постоянной основе совершенствует технологические процессы и сервисы, — говорится в сообщении банка. — Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов — держателей платежных карточек банка путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием платежных карточек».

Так, с 26 августа пользователи карточек, входящих в клуб «Бархат», не смогут потратить более 400 рублей по следующим операциям:

— отправка денежных переводов (кроме переводов на карты в пределах «Беларусбанка» и на карты банка с «любимых номеров»),

— с MCC-кодами:

4812 — оплата телекоммуникационного оборудования, включая продажу телефонов,

4813 — услуги телефонной связи,

4814 — телекоммуникационные услуги,

4816 — информационные услуги,

4829 — денежные переводы,

4899 — кабельные и другие платные телевизионные услуги,

4900 — коммунальные услуги,

6012 — финансовые институты — торговля и услуги,

6050 — денежные переводы, дорожные чеки,

6051 — нефинансовые учреждения — квази-кеш,

6211 — ценные бумаги, брокеры/дилеры,

6540 — транзакции по финансированию POI (за исключением Money Send).

При этом лимита не будет на операции открытия (пополнения) вкладов (депозитов) банка, покупки облигаций (акций) банка, погашения кредитов банка.

Банк отмечает, что ограничение возможно отменить. Владельцу карточки просто нужно позвонить в контакт-центр или прийти в отделение с письменным заявлением.

«Помните, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций», — предупреждает банк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».