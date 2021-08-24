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Австрия поддерживает предложение Литвы о новых санкциях против режима Лукашенко

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  • 24.08.2021, 21:35
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Австрия поддерживает предложение Литвы о новых санкциях против режима Лукашенко

Об этом заявил глава МИД Австрии.

Австрия поддерживает позицию Литвы по введению новых санкций в отношении белорусских властей из-за нелегальной миграции. Об этом, как пишет ТАСС, заявил находящийся с визитом в Литве глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

— В июне мы ввели против Беларуси пакет санкций ЕС в связи с воздушным пиратством, но, вместо того чтобы остановиться, Лукашенко пошел на еще большую эскалацию. В этих условиях, по его словам, нужны новые меры воздействия. Очевидно, что мы должны искать новые санкции ЕС, — заявил Шалленберг.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил во вторник, что Вильнюс направил в Брюссель список компаний и физических лиц Беларуси, причастных, по его мнению, к организации нелегальной миграции, для введения против них санкций.

Обсуждение этого предложения планируется сразу после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул.

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