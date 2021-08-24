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Роналду захотел вернуться в чемпионат Англии

  • 24.08.2021, 21:38
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Роналду захотел вернуться в чемпионат Англии

Назван клуб, в который хочет перейти форвард туринского «Ювентуса».

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен перейти в английский «Манчестер Сити». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации французского издания, Роналду начал предпринимать шаги по переходу в «Манчестер Сити». Португальский форвард хочет перебраться в состав «горожан» уже в это трансферное окно, которое закрывается в Английской премьер-лиге 31 августа. Сообщается, что он попросил тренерский штаб «Ювентуса» не включать его в основной состав на матч первого тура серии А против «Удинезе» (2:0), так как намерен сменить команду.

Португалец выступает за итальянский клуб с 2018 года. В «Ювентус» он перешел из мадридского «Реала». В составе туринцев Роналду два раза выиграл чемпионат Италии, а также ста обладателем Кубка и Суперкубка страны. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, забив 29 мячей.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость португальца в 45 миллионов евро.

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