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Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане

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  • 24.08.2021, 21:45
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Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане

Об этом президент США заявил на встрече G7.

Президент США Джо Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления миссии США в Афганистане сохраняется. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По словам собеседника американской газеты, Байден отметил на встрече G7, что крайний срок вывода американских войск из страны пока остается 31 августа из-за высокого риска терактов. В то же время американский лидер не исключил возможность продления миссии в Афганистане, отмечает The New York Times.

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