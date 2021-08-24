Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане 6 24.08.2021, 21:45

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Об этом президент США заявил на встрече G7.

Президент США Джо Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления миссии США в Афганистане сохраняется. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По словам собеседника американской газеты, Байден отметил на встрече G7, что крайний срок вывода американских войск из страны пока остается 31 августа из-за высокого риска терактов. В то же время американский лидер не исключил возможность продления миссии в Афганистане, отмечает The New York Times.

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