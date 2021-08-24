«Берут по пять-шесть цыплят в одни руки» 5 24.08.2021, 21:59

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Куда из минских магазинов пропали куры и разделка из них?

Читатели «Комсомольской правды» и не только они, а еще и пользователи соцсетей в последние недели стали активно обсуждать: в столичных магазинах - неожиданный дефицит.

Якобы пропали тушки кур: цыплят-бройлеров днем с огнем не сыщешь, а куриные крылья - вообще улетели в неизвестном направлении.

Идем проверить эти слухи и попытаться разобраться с ситуацией. Чтобы выборка была, как говорится, релевантной, отправляюсь в несколько магазинов разных торговых сетей, которые находятся в противоположных районах Минска.

В фирменном магазине агрокомбината «Дзержинский» в первой половине дня кое-какой выбор был: филей (8,75 рубля за кг), грудка (6,66), бедро (6,52). Есть даже голень и даже на скидке: 5 рублей 29 копеек вместо 5,53 рубля.

Тушек цыплят-бройлеров - нет, равно как нет и крылышек.

- Сегодня еще не было привоза, но вообще, в последнее время есть какой-то ажиотаж, если честно: люди приходят и берут по пять-шесть штук в одни руки. Почему? Зачем? Не знаю, - рассказала мне приятная продавец. - Берите филе или вот, например, заднюю четвертинку (она, кстати, тоже, есть – 4 рубля 95 копеек).

«Ажиотаж - дело такое, стихийное», - думаю я, отправляясь в соседний сетевой магазин формата «у дома».

Здесь выбор куда беднее: голень (5,99 рубля), очень и очень - 9 рублей 99 копеек - недешевое филе. Еще предлагают «спинку цыпленка-бройлера». Ее очень много - полприлавка, стоит килограмм 2,31 рубля. Тушек цыплят-бройлеров - нет.

- А давно что-то не было, не знаю почему, просто не привозят, - меланхолично поведала мне работница прилавка.

- Насколько я знаю, на птицеферме «Агрокомбината Снов» идет какой-то ремонт, поэтому курицы в торговые сети стало поступать меньше, чем обычно. Но вообще, не критично: нет цыплят, есть куриные ножки. Голодными не останемся, точно, - в общем виде обрисовывает она реалии и перспективы.

Двигаюсь дальше: впереди - супермаркет одной из самых крупных белорусских сетей: уж там-то, как в Греции, должно быть все.

Есть филе: 8,89 за килограмм. Из куриной разделки - я внимательно и несколько раз изучил ассортимент на всех соответствующих прилавках – больше нет ничего.

Но, кто ищет - тот всегда найдет: в холодильнике ждут своего покупателя семь (!) целых охлажденных цыплят-бройлеров. 5,29 рубля за килограмм.

Рядом с ними – несколько пластиковых упаковок: 600 граммов филе – 6,59 рубля (соответственно, килограмм стоит 10,98). Такая же по весу упаковка бедра – 6,69 рубля (11,15 рубля за кг).

Пока я изучаю содержимое холодильников, краем глаза вижу: цыплят постепенно разбирают, одна покупательница взяла сразу три штуки (к слову, вес одного цыпленка - около 1,8 килограмма). Наверное, женщина готовится к какому-то празднику - вот и понадобилось ей почти шесть кило куриного мяса.

В магазине другой сети вообще не было никакой куриной разделки, зато охлажденные бройлеры - пожалуйста.

Цена - ровно 5 рублей за килограмм. В другом магазине этой же сети цыплят не было вовсе, зато были (считающиеся сегодня редкостью) крылышки: 4,99 рубля за кг. Еще была только грудка (6,99 рубля).

Выходит, многое зависит от конкретного магазина: торговых точках одной и той же сети ассортимент различается.

В крупном ТЦ, расположенном в Уручье, тоже есть большой продовольственный магазин. Неразделанные куры-цыплята здесь отсутствовали («Вы знаете, что-то в последнее время не привозили»).

Зато на прилавке относительно широкий выбор разделки.

Цены за килограмм - следующие: фасованная грудка - 6,45, голень – 5,53, бедро - 6,2 рубля, окорочек - 5,87.

В общем, целую курицу сейчас в Минске действительно - надо поискать. Ну и цены - разнятся: филе может стоить и почти 11 рублей, и 8 рублей 75 копеек.

Наш быстрый променад по магазинам показал: чтобы найти целую тушку цыпленка надо постараться, ну а чтобы купить крылья (они были на прилавке только одного из шести торговых точек, где мы побывали) - вообще должно очень и очень повезти.

То ли причина в каком-то всплеске ажиотажного спроса, то ли одним из факторов этих «куриных перебоев» являются работы на «Агрокомбинате Снов».

Туда журналисты позвонили.

- Да, действительно, на нашей птицеферме проходит плановое техническое переоснащение. Работы начались еще в июле. Поэтому поставки нашей продукции несколько сократились.

- А когда эти работы должны завершиться?

- Планируется, что осенью, вероятно, что ближе к концу сентября – началу октября.

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