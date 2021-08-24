Фотофакт: Польский пилот на параде в честь Дня Независимости Украины 1 24.08.2021, 22:08

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Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде в честь 30-летия Независимости Украины.

Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде в честь 30-летия Независимости Украины.

Фото обнародовало в Твиттере Министерство обороны Польши.

«Сегодня в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины состоялся военный парад. Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде», - говорится в сообщении ведомства.

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