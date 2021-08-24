Режим Лукашенко не хочет пропускать гуманитарный конвой из Польши для помощи мигрантам 8 24.08.2021, 22:17

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Машина с гуманитарной помощью уже на границе.

МИД Беларуси высказался об инициативе Польши отправить гуманитарный конвой к беженцам, которые с 18 августа остаются на белорусско-польской границе. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз назвал конвой "мультимедиа-представлением", передает euroradio.fm.

По его мнению, если бы Польша действительно хотела помочь беженцам, она бы обеспечила их всем необходимым еще на своей территории. Из комментария Глаза остается неясным, пропустят ли в Беларусь фуру с палатками, кроватями, спальными мешками, одеялами и средствами личной гигиены для беженцев.

Юридически беженцы находятся на территории Беларуси, но белорусские пограничники не пускают их в страну. А польские пограничники, в свою очередь, не пропускают их в Польшу.

МИД Польши направил ноту белорусским коллегам и сообщил, что хочет передать гуманитарную помощь. Машина с нею уже на границе.

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