Ученые выяснили, сколько максимально может прожить человек 1 24.08.2021, 22:24

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Для расчета использовалась специальная компьютерная модель.

На протяжении многих веков люди задаются вопросом относительно того, насколько долго может прожить человек. На сегодняшний день рекордсменкой все еще считается Жанна Кальман из Франции, которая дожила до возраста 122 года. Но среднестатистический человек может рассчитывать всего лишь на 80 лет.

Об этом сообщает Public health information (CDC).

Рассчитать среднюю продолжительность жизни не очень сложно, а вот понять каким может быть максимум – более проблематично. Исследования, которые проводились ранее, демонстрировали, что человек вполне может жить до 140 лет. Некоторое же время назад специалисты начали говорить о том, что предел, на который способен человеческий организм, составляет практически 150 лет.

Большинство экспертов используют для проведения расчета функцию Гомперца. В его основе лежит теория, что уровень смерти людей в результате разнообразных заболеваний увеличивается экспоненциально. Если говорить более понятным языком, то через каждые 8-9 лет удваивается риск летального исхода в результате патологий сердца, инфекций, онкологии. Сегодня же ученым удалось рассчитать, что продолжительность жизни может достигать 150 лет. Для этого использовалась специальная компьютерная модель.

Для получения результатов и создания новой модели, эксперты взяли образцы крови у свыше 70 тысяч добровольцев, возраст которых не превышал 85 лет. Они определили в клетках крови наличие краткосрочных изменений. После этого полученные данные были сведены до одного параметра, который получил название индикатора состояния динамических организмов.

Подобное моделирование предоставило возможность предположить, что совершенно все люди способны прожить до 150 лет. При этом не играет никакой роли состояние здоровья или же генетические факторы.

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