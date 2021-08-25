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«Большая семерка» выдвинула условия «Талибану»

  • 25.08.2021, 7:35
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«Большая семерка» выдвинула условия «Талибану»

Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление по Афганистану.

Лидеры стран «Большой семерки» в совместном заявлении по итогам виртуальной встречи, прошедшей 24 августа, обратились к радикальному исламистскому движению «Талибан», захватившему власть в Афганистане.

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Лидеры стран Запада подтвердили свою поддержку народу Афганистана, а также призвали партнеров Афганистана поддержать усилия по региональной стабильности.

«Большая семерка» также пригрозила движению «Талибан» ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму, а также прав человека, в частности женщин и меньшинств.

«Легитимность будущего правительства [Афганистана] будет зависеть от подхода, который он будет использовать для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане», — говорится в заявлении G7.

Онлайн-встреча лидеров стран Большой семерки прошла во вторник, 24 августа.

Экстренное заседание было созвано 22 августа на фоне хаотических событий в Кабуле, где десятки тысяч иностранных граждан и граждан Афганистана, которые помогали западной коалиции, отчаянно пытаются выехать из страны через столичный аэропорт.

В понедельник, 23 августе представители «Талибана» заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили «последствиями». Страны Запада требуют отсрочить эту дату, но в «Талибане» настроены решительно.

«Талибан» в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле остались только три посольства иностранных государств. 16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула. Все коммерческие рейсы приостановлены.

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