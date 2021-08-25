«Мне лично не хочется платить этому погорелому театру» 25.08.2021, 7:39

Белорус призвал соотечественников бастовать против хунты.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего читателя:

— С каждым днем паникующие тараканы пытаются утянуть нашу страну за собой в пропасть. Теперь они тянут свои лапы к нашим детям. Что дальше? Мы не будем так просто сидеть, и смотреть на это. Мы будем сопротивляться!

Каждый белорус, желающий жить в свободной стране без идиотских «указов», должен прекратить способствовать хунте. Ведь наша с вами работа – это источник денег для таракана. Для чего же мы его спонсируем? Для того, чтобы наши дети махали дубинками перед лицом друг друга на классном часу с ОМОНом? Или может быть для того, чтобы рабочие гибли под разваливающимися станками? Не забывайте, что этот театр абсурда существует за наш счет. Мне лично не хочется платить этому погорелому театру.

Мы должны бастовать против хунты! Не важно, рабочий ты или учитель, студент или продавец, водитель или ИП. Мы все – кошельки таракана, пока мы покорно склонив головы, ходим на работу.

Выбирай кто ты – кошелек шайки или белорус!

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