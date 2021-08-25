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Россия попала в «замкнутый круг» бедности

  • 25.08.2021, 7:47
Россия попала в «замкнутый круг» бедности

В четырех регионах за чертой нищеты оказались больше 20% населения.

В то время как Росстат отчитывается о снижении уровня бедности в стране, российские регионы продолжают тонуть в массовой нищете.

При среднем по РФ уровне бедности в 12,1% на конец 2020 года в отдельных субъектах этот показатель превышает общероссийский в разы, пишет finanz.ru.

Антилидерами по доле граждан с доходами ниже прожиточного минимума стали Тува, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай. Такие данные, как сообщает ТАСС, привел во вторник замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев на пленарной сессии форума «Сообщество».

Наибольший уровень бедности фиксируется в Туве - 34,1% населения не смогли дотянуться до официального прожиточного минимума.

Почти столько же - 30% бедных - статистика видит в Ингушетии. В Кабардино-Балкарской Республике и Республике Алтай в условиях нищеты живет практически каждый четвертый - 24,2% и 23% соответственно.

Можно говорить «о якорной бедности», которая превращается в «замкнутый круг», заявил Лебедев: «Когда семья глубоко бедная находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование».

«Выход из этой бедности - это два фактора: максимально эффективная занятость, то есть в регионе должна таким образом быть выстроена социально-экономическая политика, чтобы тот же самый ученик, студент мог найти эффективную работу, и социальная сфера, в том числе социальный контракт», - пояснил чиновник.

Наименьший уровень бедности в России (от 5% до 10%) был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской и Ярославской областях, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО.

В 2018 году, заступая на четвертый президентский срок, Владимир Путин поставил задачу вдвое снизить уровень бедности к 2024 году - до 6,5%. Спустя три года цель признали невыполнимой и отодвинули ее срок на 2030 год.

К выполнению приказа президента тем временем подключили Росстат, который оперативно изменил методику расчета бедности, благодаря чему уже в прошлом году число бедных начало снижаться, несмотря на пандемию.

К концу второго квартала 2021 года, численность армии «бедных», согласно Росстату, рухнула на 2 миллиона человек (до 17,7 миллиона), а их доля в населении - на 1,4 процентного пункта, до 12,1%.

Статистическое чудо породила новая формула прожиточного минимума: если раньше он рассчитывался каждый квартал, то теперь это делают раз в год; при этом его размер привязан не к стоимости минимально необходимого набора товаров и услуг, а к средним доходам населения (44,2% от медианного среднедушевого дохода). Причем база для расчета может оставаться неизменной в течение пяти лет.

Иными словами, если, например, медианный доход на одного человека в России снизится до 1 рубля, но при этом никто не будет получать меньше 44 копеек, то уровень бедности в стране будет считаться нулевым.

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