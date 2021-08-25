Нацбанк обязал банки Беларуси отчитываться по средствам нерезидентов
- 25.08.2021, 7:56
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У хунты уже настолько туго с деньгами?
В недавнем письме (№ 46-10/7) от 18 августа 2021 года Национальный банк Республики Беларусь попросил банки предоставлять ежемесячный отчет по привлечению средств нерезидентов, пишет «Инфобанк».
Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом.
Отчетность будет ежемесячной, регулятор собирается анализировать информацию по четырем сегментам:
Банки
Международные финансовые институты
Юридические лица
Физические лица
Пока регулятор обязал банки отчитываться до 1 января 2022 года.
Данные должны быть переданы в НБ РБ до 5 числа каждого месяца. Информация подается согласно приложениям:
Информация по банкам:
Информация по международным финансовым институтам:
Информация по юридическим лицам:
И информация по физическим лицам:
Возможна новая форма отчетности связана с действием санкций, регулятор хочет отследить динамику привлечения средств в белорусские банки от нерезидентов.
Вполне вероятно, что при значительном падении привлекаемых средств, нерезидентам будут предложены какие-нибудь преференции, например, повышенные ставки по валютным депозитам и т.д.