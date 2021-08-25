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Нацбанк обязал банки Беларуси отчитываться по средствам нерезидентов

  • 25.08.2021, 7:56
  • 2,602
Нацбанк обязал банки Беларуси отчитываться по средствам нерезидентов

У хунты уже настолько туго с деньгами?

В недавнем письме (№ 46-10/7) от 18 августа 2021 года Национальный банк Республики Беларусь попросил банки предоставлять ежемесячный отчет по привлечению средств нерезидентов, пишет «Инфобанк».

Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом.

Отчетность будет ежемесячной, регулятор собирается анализировать информацию по четырем сегментам:

Банки

Международные финансовые институты

Юридические лица

Физические лица

Пока регулятор обязал банки отчитываться до 1 января 2022 года.

Данные должны быть переданы в НБ РБ до 5 числа каждого месяца. Информация подается согласно приложениям:

Информация по банкам:

Информация по международным финансовым институтам:

Информация по юридическим лицам:

И информация по физическим лицам:

Возможна новая форма отчетности связана с действием санкций, регулятор хочет отследить динамику привлечения средств в белорусские банки от нерезидентов.

Вполне вероятно, что при значительном падении привлекаемых средств, нерезидентам будут предложены какие-нибудь преференции, например, повышенные ставки по валютным депозитам и т.д.

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