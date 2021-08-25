Под землей обнаружили структуры в сто раз выше Эвереста 1 25.08.2021, 7:59

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фото: wikipedia

Открытие совершили ученые из США.

Специалистами из США было обнаружено глубоко под землей две непонятные структуры огромного размера. Каждая выглядит практически как континент, а их высота минимум в 100 раз больше, чем самая высокая гора на нашей планете.

Об этом сообщает Nature Geoscience (перевод — planetanovosti.com).

Находятся обнаруженные структуры на приличной глубине, которая достигает трех тысяч километров. Интересным моментом является то, что состоят они из материала, который отличается от того, что их окружает. Эдуард Гарнеро подчеркнул, что специалистам не было совершенно ничего известно о том, какое именно происхождение имеют данные гигантские структуры. После их изучения ученые смогут намного больше узнать о том, как происходило образование нашей планеты и с каких слоев она состоит.

Структуры имеют весьма странную форму и напоминают луковицы. С их помощью можно получить новые данные относительно тектоники плит, а также установить причины, по которым происходят регулярные вулканические извержения.

Одна находка была сделана непосредственно под Тихим океаном. Вторая структура располагается под Атлантическим океаном и частью Африки. Стоит обратить внимание, что они намного теплее, чем другие мантийные породы. Кроме того, объекты отличаются своим химическим составом. На сегодняшний день это все, что известно о странных структурах.

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