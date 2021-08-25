Талибы заблокировали эвакуацию афганцев из страны 25.08.2021, 8:01

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Выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

Представители исламистского движения Талибан перекрыли дороги в аэропорт Кабула для жителей Афганистана. Так, выехать из страны могут только иностранцы.

Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид заявил, что выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней запрещено", - заявил он.

По его словам, талибы не позволят США вывозить жителей Афганистана. Это якобы связано с опасениями о том, что страна потеряет таких специалистов, как врачи и инженеры или "люди погибнут в давке".

"Мы просим (американцев) остановить этот процесс. Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", - заявил представитель талибов.

В понедельник, 23 августа представители Талибана заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа , и пригрозили «последствиями».

В то же время Великобритания, Франция и Германия заявили, что ведут переговоры о продлении дедлайна эвакуации.

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