закрыть
25 августа 2021, среда, 8:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы заблокировали эвакуацию афганцев из страны

  • 25.08.2021, 8:01
  • 1,884
Талибы заблокировали эвакуацию афганцев из страны

Выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

Представители исламистского движения Талибан перекрыли дороги в аэропорт Кабула для жителей Афганистана. Так, выехать из страны могут только иностранцы.

Об этом сообщает The Guardian.

Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид заявил, что выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

"Дорога в аэропорт Кабула заблокирована. Иностранцы могут проехать по ней, но афганцам проехать по ней запрещено", - заявил он.

По его словам, талибы не позволят США вывозить жителей Афганистана. Это якобы связано с опасениями о том, что страна потеряет таких специалистов, как врачи и инженеры или "люди погибнут в давке".

"Мы просим (американцев) остановить этот процесс. Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", - заявил представитель талибов.

В понедельник, 23 августа представители Талибана заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа , и пригрозили «последствиями».

В то же время Великобритания, Франция и Германия заявили, что ведут переговоры о продлении дедлайна эвакуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев