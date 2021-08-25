Ответ на вопрос «Что делать?» у нас один: забастовка 1 25.08.2021, 8:04

фото: nn.by

Проводим подготовку продуктов, медикаментов и финансовой подушки, а потом просто остаемся дома.

В первобытном обществе мы все были равны. Уже со временем, когда начали выделяться общины, отделились те, кто охранял поселения и те, кто занимался менеджментом. То есть — грамотным управлением ресурсами, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Общество изначально исторически верно выстроило иерархию того, как ему следует жить и развиваться. Но со временем начали появляться правители, которым "больше всех надо" в плохом смысле этого слова. Логическим выходом из такой ситуации стал протест.

Протест помогал обществу как можно громче заявить, что его что-то не устраивает: высокие налоги, тирания, ужасные условия труда и так далее. То есть протест — это исторически сформированный метод борьбы человека за его права.

В текущей Беларуси множество вещей против которых важно протестовать. Для каждого своя причина, но ответ на вопрос «Что делать?» у всех из нас один: забастовка.

Для начала мы максимально замедляем работу предприятий. Рассказываем факты нарушений в СМИ. А после просто остаемся дома. Предположим, что у нас есть месяц. Месяц на подготовку продуктов, медикаментов и финансовой подушки. А потом просто остаемся дома.

Стачке быть!

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