Меркель насолила Лукашенко через Путина: Москва должна будет реагировать 1 25.08.2021, 8:17

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Фото: AFP

Давление на режим будет нарастать и с Запада, и с Востока.

В пятницу 20 августа в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель – обсуждалась, в том числе, ситуация в Беларуси.

Сайт udf попросил экспертов прокомментировать значение этих переговоров.

«Москва должна будет реагировать»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич отметил, что переговоры Меркель и Путина по белорусской теме достаточно важны.

«Думаю, кроме проблемы с нелегальными мигрантами Меркель при общении с Путиным обозначила проблемы политических репрессий и необходимости освобождения политзаключенных. Но важность обсуждения белорусского вопроса не в том, что стороны о чем-то договорились или нет, а в том, что России придется учитывать мнение Европы по Беларуси. Если Москва претендует на статус, условно говоря, брокера по Беларуси, то она должна будет реагировать, должна будет влиять на Лукашенко, чтобы он двигался к деэскалации», – сказал Казакевич.

Политолог подчеркнул:

«Меркель попыталась оказать влияние на Россию, чтобы она сдерживала Лукашенко».

В заявлении Путина о «противоречиях внутри белорусского общества» Казакевич ничего нового не увидел.

«В общем-то именно так ситуация в Беларуси и воспринималась в Москве с самого начала – если посмотреть, как о ней с августа 2020 года высказывался Путин и Лавров. Да, были высказывания депутатов и представителей спецслужб, которые разделяли с Лукашенко мнение о «заговоре» со стороны Запада, но в целом Кремль придерживался позиции, что в Беларуси происходит внутренний конфликт», – отметил политолог.

Будет ли Москва продвигать сценарий транзита власти в Беларуси и смены Лукашенко?

«Скорее всего, сценарии на этот счет уже были выдвинуты. Не случайными выглядят напоминания Путина о необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси», – сказал Казакевич.

«Путин противоречит Лукашенко»

Член политсовета ОГП Лев Марголин обратил внимание на заявление Путина.

«Оно звучит диссонансом к тому, что говорит Лукашенко – о якобы происках внешних врагов, которые спят и видят, как раздербанить нашу мирную страну. А Путин заявляет, что это внутрибелорусский конфликт. И самое главное: Лукашенко старается показать, что все подавлено, что все успокоилось. А Путин говорит: нет, конфликт есть. На лицо несовпадение точек зрения», – сказал Марголин.

По его мнению, между Минском и Москвой была заключена договоренность о необходимости принятия новой Конституции и ухода Лукашенко из власти.

«Скорее всего, Россия продолжает придерживаться этой точки зрения», – полагает Марголин.

Он не считает, что Запад полностью отдал решение белорусского кризиса в руки Москвы.

«Если бы это было так, то не вводились бы санкции против режима Лукашенко. А они вводятся, причем достаточно жесткие. Конечно, это не те санкции, которые могут подействовать на завтрашний день, но они будут давить Лукашенко», – считает Марголин.

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