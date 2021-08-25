Белорусы вышли на акцию против пропаганды в школах

Белорусы вышли на акцию против пропаганды в школах2
- 25.08.2021, 8:27
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Шкловскому «учителю» заявили: руки прочь от наших детей!
Белорусы вышли на акцию против государственной пропаганды в школах, сообщает телеграм-канал «Менск разам!».
«Школа — не место для пропаганды!
Террористический режим во главе со шкловским «учителем» решил взяться и за наших детей. Он готов превратить учреждения образования в кузницы для новых «гитлерюгенд».
Белорусы, просыпайтесь, ваших детей хотят превратить в зомбированных пропагандой рабов», — заявили участники акции.