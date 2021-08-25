Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана 25.08.2021, 8:28

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фото: afp

Запрет касается любого способа перемещения.

Боевики исламистского движения Талибан запретили вывозить из страны доллары и драгоценности. Запрет касается любого способа перемещения.

Об этом говорится в заявлении представителя талибов.

Талибы заявили, что вывоз из территории Афганистана американской валюты строго запрещен.

"Обнаруженные доллары или драгоценности будут немедленно конфискованы, а с людьми, которые их попытаются вывезти, будут разбираться по закону", - отметил представитель Талибана.

В случае выявления у человека, который будет следовать из Афганистана, вышеназванных вещей, он будет арестован.

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле осталось только три посольства иностранных государств .

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