С каждой минутой список врагов Лукашенко ширится 2 Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

25.08.2021, 8:46

1,668

Напрашивается важный вывод.

С каждым днем, часом и минутой список врагов Лукашенко ширится. У него кругом одни враги.

Враг на враге сидит и врагом погоняет. Эта тирада уже стала очевидной стратегией политики Лукашенко.

Однако если у одного человека все вокруг враги, вероятно именно он и есть самый главный и единственный враг белорусского народа.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».