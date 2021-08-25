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С каждой минутой список врагов Лукашенко ширится

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  • Телеграм-канал «Минская семибоярщина»
  • 25.08.2021, 8:46
  • 1,668
С каждой минутой список врагов Лукашенко ширится

Напрашивается важный вывод.

С каждым днем, часом и минутой список врагов Лукашенко ширится. У него кругом одни враги.

Враг на враге сидит и врагом погоняет. Эта тирада уже стала очевидной стратегией политики Лукашенко.

Однако если у одного человека все вокруг враги, вероятно именно он и есть самый главный и единственный враг белорусского народа.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

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