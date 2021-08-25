С каждой минутой список врагов Лукашенко ширится

С каждой минутой список врагов Лукашенко ширится2
- Телеграм-канал «Минская семибоярщина»
- 25.08.2021, 8:46
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Напрашивается важный вывод.
С каждым днем, часом и минутой список врагов Лукашенко ширится. У него кругом одни враги.
Враг на враге сидит и врагом погоняет. Эта тирада уже стала очевидной стратегией политики Лукашенко.
Однако если у одного человека все вокруг враги, вероятно именно он и есть самый главный и единственный враг белорусского народа.
Телеграм-канал «Минская семибоярщина»