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Медики предложили комбинировать вакцины от COVID-19 и гриппа: что это даст

  • 25.08.2021, 8:54
Медики предложили комбинировать вакцины от COVID-19 и гриппа: что это даст

Вопрос изучили специалисты из Оксфорда.

Предприятие в Оксфорде изучает возможность проведения однократного укола для защиты людей от вируса и гриппа. Об этом сообщил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.

«Это сэкономит много времени, и было бы намного удобнее сделать всего один укол, поэтому мы, разработчики и производители вакцин будем это делать», – сказал он.

Дюшарс сказал, что действительно необходимо сделать сезонную вакцину, если людям необходимо одна прививка от коронавируса, а другая от гриппа.

«Если вы можете объединить их все в одну, то это, очевидно, предпочтительнее», – отметил доктор.

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