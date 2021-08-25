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«Видели такое только в фильмах»: как кибер-партизаны получили 2 миллиона минут прослушки МВД Беларуси

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  • 25.08.2021, 9:19
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«Видели такое только в фильмах»: как кибер-партизаны получили 2 миллиона минут прослушки МВД Беларуси

Авторитетное агентство Bloomberg поговорило с белорусскими хакерами.

Агентство Bloomberg выпустило подробную статью о белорусских «Кибер-партизанах», в которой среди прочего рассказывается о заявленном ими взломе баз данных МВД.

Что заявляют хакеры?

Пожелавший остаться анонимным представитель «Кибер-партизан» рассказал Bloomberg, что группировка насчитывает 15 участников (большинство белорусы, работающие в сфере ИТ): около четырех человек сосредоточились непосредственно на взломе систем, остальные заняты анализом данных и другими задачами.

Хакеры объединились в сентябре 2020 года после президентских выборов. Сначала, по их словам,они взламывали государственные новостные сайты и вставляли видеоролики, показывающие сцены жестокости полиции, бело-красно-белые флаги и так далее. Эти первоначальные взломы привлекли к делу киберпартизан других хакеров, и по мере роста группа становилась все более смелой в отношении масштабов своих вторжений.

По словам кибер-партизан, они получили физический доступ к правительственному объекту Беларуси и проникли в компьютерную сеть. Это якобы заложило основу для того, чтобы в дальнейшем группа могла получить дополнительный доступ к базам данных чиновников. По словам представителя кибер-партизан, украденный материал включает архив тайно записанных телефонных разговоров, который составляет от 1 до 2 млн минут аудио.

Кибер-партизаны заявили, что работают с другими группами, чтобы продолжить взлом правительственной инфраструктуры. Они продвигаются к тому, что называют «Моментом Х», — периодом, когда компьютерный саботаж будет сочетаться с протестами на улицах, что, как надеется группа, приведет к свержению Лукашенко.

Что говорят эксперты?

Хотя непосредственные последствия взлома не совсем ясны, эксперты заявили, что долгосрочные последствия могут быть значительными, от подрыва доверия к правительственным заявлениям до поддержки международных усилий по наказанию или судебному преследованию Лукашенко и его подчиненных.

«Если когда-либо Лукашенко окажется перед судебным преследованием в Международном уголовном суде, например, эти записи будут невероятно важны», — сказала Таня Локоть, доцент Дублинского городского университета, специализирующаяся на протестах и проблемах цифровых прав в Восточной Европе.

В инициативе бывших силовиков BYPOL уже заявили, что планируют использовать информацию хакеров для привлечения к ответственности виновных в преступлениях силовиков и чиновников.

Габриэлла Коулман, профессор Университета Макгилла и эксперт по хактивизму, сказала, что высокоорганизованные и настойчивые взломы кибер-партизан в сочетании с их сотрудничеством с бывшими силовиками выделяют их среди других групп, чьи действия часто носят хаотичный и экспериментальный характер.

«Я не думаю, что есть много параллелей с этим, — сказал Коулман. — То, что они такие изощренные и атакуют на нескольких уровнях, я не видела раньше, кроме как в фильмах».

А что говорят власти?

Министерство внутренних дел Беларуси не ответило на запросы Bloomberg о комментариях.

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