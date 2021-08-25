Белорусы наказывают Таракана долларом 6 25.08.2021, 9:15

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Отток валюты из банков принимает все большие масштабы.

По данным Национального банка, валютные вклады в июле сократились еще на 152,8 млн долларов и составили 10 247,4 млн долларов (физические лица забрали 131,5 млн долларов, предприятия — 21,3 млн), сообщает naviny.online.

Как отмечает регулятор, население в основном забирало валюту со срочных вкладов.

Это является одним из факторов, влияющих на курс рубля по отношению к доллару.

Напомним, что за апрель–июнь срочные банковские вклады белорусов сократились на 1 миллиард 633,93 миллиона рублей. Речь идет про депозиты во всех валютах в рублевом эквиваленте.

В Нацбанке заявили, что отток вкладов представляет угрозу финансовой стабильности.

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