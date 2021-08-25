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День Независимости: как Кремлю «дали по лбу» на Крещатике

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  • 25.08.2021, 9:29
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День Независимости: как Кремлю «дали по лбу» на Крещатике

Украина успешно идет по евроатлантическому пути.

Период с 20 по 24 августа это время активной демонстрации поддержки Украине со стороны мирового сообщества. Начиная с визита Вселенского Патриарха Варфоломея, который своим появлением в Киеве заткнул рты аколитов Гундяева и цементировал решение предоставить Украине томос, заканчивая первым саммитом Крымской платформы и, собственно, празднованием 30-й годовщины независимости Украины от кремлевских каннибалов, пишет политический обозреватель Александр Шимберев.

Посудите сами, в инаугурационном саммите Крымской платформы приняли участие представители 46 государств. Это ведь четверть всех стран на планете. И каких стран. Все как на подбор — умные, сильные, красивые, цивилизованные.

Так что цель Банковой максимально громко заявить об актуализации темы деоккупации Крыма можно считать выполненной. Процесс пошел, и будет лишь ускоряться благодаря анонсированному президентом Владимиром Зеленским открытию филиалов Платформы в странах-подписантах декларации Крымской платформы.

Главным же подтверждением тому, что Киев все делает правильно, являются вопли гнева и танцы с бубнами на российских каналах, где всякие скабеевы и соловьевы изгалялись в ехидстве и вранье.

Идем дальше. А именно на главную улицу прекрасного Киева, где сегодня состоялись торжественные мероприятия ко Дню Независимости.

Во-первых, это пронзительный театральный перфоманс, из-за которого слезы на глазах наворачиваются, в ходе которого всем присутствующим и зрителям показали историю Украины — от Киевской Руси и до сегодняшнего дня. Показали историю побед и трагедий, историю могущества украинской державы и коварства соседей.

В конце перфоманса же ждала демонстрация силы духа украинцев как обещание того, что все у них будет хорошо. Только нужно быть едиными, держаться подальше от варваров с Востока и крепко давать им по рукам, которые они будут тянуть к Украине.

А кто и чем будет давать? Ну, украинская армия, и это во-вторых, дала сегодня на этот вопрос весьма исчерпывающий ответ: “козаки”, “варты”, “вильха”, “нептун”, “хаммеры” и “джавелины”. Рекордное количество техники и живой силы прошли по Крещатику и пролетели над ним, чтобы всем было четко ясно, что Украине есть чем обороняться и есть кому ее защищать.

В этой борьбе Украина не одинока и не будет таковой. Чтобы это подтвердить на Майдане Независимости были друзья и партнеры Киева — президенты, премьеры, главы парламентов, министры из Болгарии, Великобритании, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Португалии, Северной Македонии, США, Финляндии, Хорватии, Швеции, Эстонии. В параде приняли участие военнослужащие Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Эстонии.

И если тортом стал пролет в небе над Киевом и пригородами крупнейшего в мире самолета — Ан-225 “Мрія”, то вишенкой на нем был полет четырех украинских «МиГов» с желто-голубым дымом, рядом с которыми, слева, летели два британских Eurofighter Typhoon.

Символизм этого маневра просто зашкаливает: Лондон прямым текстом заявляет, что будет поддерживать Украину, будет вместе с ней — со стороны сердца.

Это результат интенсификации сотрудничества Киева с постБрексит Великобританией, начавшейся с подписания 8 октября 2020 года в Лондоне Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, а также Меморандума об усилении сотрудничества. Следствием последнего стало соглашение о строительстве для Украины восьми британских ракетных катеров и о помощи в создании двух военно-морских баз.

Сотрудничество между Киевом и Лондоном — это лишь одно из множества подтверждений тому, что Украина успешно идет по евроатлантическому пути. И в этом путешествии она не сама.

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