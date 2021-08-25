Милиция в регионах разбегается от службы Таракану

Милиция в регионах разбегается от службы Таракану3
- 25.08.2021, 9:40
- 9,780
Сотрудников МВД будут вербовать по разнарядке среди выпускников?
В школу Барановичского районе пришел странный запрос из минского Октябрьского РОВД, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».
Просят предоставить списки выпускников мужского пола «в целях реализации Основных направлений государственной кадровой политики, а также качественного взаимодействия всех субъектов Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь».
«Хунта ищет будущих сотрудников МВД? Дела совсем плохи», — пишет телеграм-канал.