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Милиция в регионах разбегается от службы Таракану

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  • 25.08.2021, 9:40
  • 9,780
Милиция в регионах разбегается от службы Таракану

Сотрудников МВД будут вербовать по разнарядке среди выпускников?

В школу Барановичского районе пришел странный запрос из минского Октябрьского РОВД, сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Просят предоставить списки выпускников мужского пола «в целях реализации Основных направлений государственной кадровой политики, а также качественного взаимодействия всех субъектов Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь».

«Хунта ищет будущих сотрудников МВД? Дела совсем плохи», — пишет телеграм-канал.

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