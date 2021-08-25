Губернатором штата Нью-Йорк впервые стала женщина 25.08.2021, 9:45

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фото: ap

Политик после присяги озвучила свою ближайшую цель на посту.

Губернатором штата Нью-Йорк впервые стала женщина. Член Демократической партии, вице-губернатор Кэтлин Хочул была приведена к присяге в Капитолии штата, сообщает The Associated Press.

62-летняя Хочул стала 57-м губернатором штата.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что могу служить их губернатором, и я не подведу их", - заявила Хочул.

Она подчеркнула, что ее ближайшая цель - обеспечить безопасное начало учебного года в школах штата.

Хочул - девятая женщина-губернатор в США.

Напомним, 10 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах. 63-летний губернатор заверил, что никогда не проявлял неуважение к женщинам. Однако усилия отбить эту "политически мотивированную атаку" приведет к тому, что штат будет лихорадить еще несколько месяцев.

До этого прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты расследования, в котором говорилось, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных.

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