Из Египта эвакуировали пострадавшего во время несчастного случая белоруса

Из Египта эвакуировали пострадавшего во время несчастного случая белоруса1
- 25.08.2021, 9:57
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Что произошло с мужчиной, не сообщается.
Пострадавшего из-за несчастного случая в Египте белоруса эвакуировали на самолете Belavia, сообщает Минздрав.
Что произошло с мужчиной, не сообщается. По данным Минздрава, в июле белорусу потребовалась операция, которую провели в одном из египетских госпиталей. После того, как состояние пациента стабилизировалось, белорусские медики организовали его транспортировку в Минск.
На борту самолета его сопровождали специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии. Они поддерживали и контролировали его состояние во время полета.
Все издержки взяла на себя страховая компания. Предыдущий случай такой экстренной авиатранспортировки гражданина Беларуси был организован из Вьетнама.