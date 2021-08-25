Из Египта эвакуировали пострадавшего во время несчастного случая белоруса 1 25.08.2021, 9:57

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Что произошло с мужчиной, не сообщается.

Пострадавшего из-за несчастного случая в Египте белоруса эвакуировали на самолете Belavia, сообщает Минздрав.

Что произошло с мужчиной, не сообщается. По данным Минздрава, в июле белорусу потребовалась операция, которую провели в одном из египетских госпиталей. После того, как состояние пациента стабилизировалось, белорусские медики организовали его транспортировку в Минск.

На борту самолета его сопровождали специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии. Они поддерживали и контролировали его состояние во время полета.

Все издержки взяла на себя страховая компания. Предыдущий случай такой экстренной авиатранспортировки гражданина Беларуси был организован из Вьетнама.

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