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Как «потяжелевший» BMW озадачил владельца и при чем тут транспортный налог

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  • 25.08.2021, 10:16
  • 3,308
Как «потяжелевший» BMW озадачил владельца и при чем тут транспортный налог

Белорус оказался в нестандартной ситуации.

В 2019 году Владислав купил BMW X5. Этот автомобиль уже полтора года находился в Беларуси, а до этого ездил по России, пишет abw.by. Однако после оформления сделки у свежеиспеченного автовладельца закрались сомнения: а та ли масса указана в техпаспорте?

"При сверке номеров в ГАИ я поделился своими сомнениями с инспектором, и он с этим согласился: "Что-то многовато для этой машины, должно быть 2700-2800 килограммов, не больше", – вспоминает Владислав. – Но такие сведения были указаны в свидетельстве о регистрации, которое получал предыдущий владелец. Почему такие цифры? Я не знаю. Не знают об этом и в ГАИ, поэтому при выдаче мне документа указали ту массу, которая значилась до этого, – 3105 килограммов".

Хозяин X5 пытался выяснить подробности в МРЭО ГАИ, но оттуда его послали к официальному дилеру BMW: мол, если там подтвердят "новую" массу, тогда ГАИ изменит ее и в регистрационных документах. Казалось бы, просто цифры, но из-за них Владиславу нужно будет переплачивать транспортный налог, который будет считаться по ставке для ТС массой свыше 3 тонн.

"К официальному дилеру я обратился. Там засомневались в весовых характеристиках автомобиля, но каких-либо иных сведений мне не предоставили, – говорит Владислав. – Мол, автомобиль калининградской сборки, а не немецкой, поэтому таких сведений предоставить не могут, даже по VIN".

Тогда автовладелец организовал свое "расследование". На специализированных сайтах он "пробил" VIN, и везде максимальная допустимая масса такого BMW не превышала 2850 килограммов.

"Но эти сведения значения для ГАИ не имеют, им нужен официальный ответ или от завода-изготовителя, или от официального дилера, который мне дать не могут. Что мне теперь делать? Переплачивать транспортный налог ежегодно – без вариантов?" – спрашивает Владислав.

380 килограммов разницы

Журналисты еще раз проверили данные машины по VIN на разных сайтах – действительно, масса выходит меньше той, что в документы вписала ГАИ.

Владельцы похожих BMW также помогли, показав массу своих машин из документов. 380 кг взялись не пойми откуда, а это значит, что если ничего не изменится, то Владиславу придется переплачивать 61 рубль.

Журналисты пытались разобраться в этой ситуации, но ответа на вопрос "Из каких источников взяли сведения о весе автомобиля при его первой регистрации в Беларуси?" они так и не получили. А что сказал дилер?

"Данный клиент (Владислав. - Прим.) нам известен, и сразу отметим, что мы никому ни в чем не отказали, – говорит Антон Черныш, руководитель отдела продаж ООО "Автоидея", официального дилера BMW в Беларуси. – Мы предложили несколько вариантов разрешения ситуации.

Автомобилей BMW X5 с таким весом я, честно говоря, не видел – это действительно много для этой машины. Многие заблуждаются в том, что по VIN можно узнать все параметры автомобиля, которые будут храниться у завода-изготовителя. Это не так. Чтобы получить точные весовые параметры, необходимо или свидетельство об эксплуатации автомобиля, или дублирующая табличка, которые у владельца BMW X5 отсутствуют. Табличку завод готов восстановить, но для этого необходимо хотя бы ее фото – таковы требования, чтобы не плодить "двойников". Ни один завод BMW – ни американский, ни немецкий, ни калининградский – точную массу по VIN не даст.

Вы удивитесь, но на точный вес автомобиля влияет даже цвет, в который он окрашен. А еще может быть топливный бак большего объема, дополнительное оборудование, с которым автомобиль сходит с конвейера, и прочие тонкости, которые влияют на весовые параметры. Ведь для ГАИ нужен точный вес, а не от и до, чтобы указать его в свидетельстве о регистрации.

Поэтому мы предложили клиенту следующие варианты: или найти дублирующую табличку (ее фото), или найти свидетельство об эксплуатации, на основании которых завод может изготовить дубликат таблички. При их отсутствии мы предложили владельцу BMW обратиться в Государственный таможенный комитет с заявлением о предоставлении таможенной декларации, на основании которой автомобиль ввозился на территорию Таможенного союза. После получения ответа мы готовы восстановить, если можно так сказать, точные параметры автомобиля, в том числе и путем изготовления дублирующей таблички на заводе-изготовителе".

Выход есть

Обращение к таможенникам – шаг верный, но мы по своему опыту знаем, что те могут отказать в предоставлении копий документов. На это есть несколько причин: во-первых, документы не имеют отношения к заявителю (Владиславу), во-вторых, содержат персональные данные третьих лиц, разглашать которые без их согласия запрещено.

Поэтому при подготовке запроса в Таможенный комитет нужно просить не копии документов, а конкретные сведения. Например, указать в письме, с какими техническими характеристиками (разрешенная максимальная масса, масса без нагрузки) на территорию ТС ввозился автомобиль BMW X5, номер таможенной декларации и прочее. Очень важно указать причину, по которой такая информация понадобилась заявителю, например, "для предоставления в ГАИ и внесения изменений в регистрационные документы".

После получения этих сведений можно обратиться к официальному дилеру, который восстановит дублирующую табличку и даст официальный документ о весовых параметрах автомобиля.

Затем с этими документами необходимо идти в ГАИ и писать заявление о внесении изменений в административное решение на основании ст.28-1 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" №433-З от 28 октября 2008 года. Если проверка по заявлению покажет, что неточные или неверные сведения в свидетельстве о регистрации BMW X5 указаны по вине госорганов или организаций, в том числе ГАИ, то оплачивать услуги по внесению изменений в документы и выдачу нового техпаспорта не нужно.

На крайний случай

Можно пойти в суд с иском к ГАИ о понуждении к внесению изменений в регистрационные документы, однако это долго и дорого, ведь адвокат бесплатно работать не будет. А вот обжаловать в суде административное решение ГАИ для Владислава не вариант хотя бы потому, что по закону такую жалобу нужно было подать сначала в ГАИ не позже года со дня постановки автомобиля на учет (ст. 30-31 Закона об основах административных процедурах) – машина куплена и оформлена в 2019-м, напомним. И только после в суд. В этом же случае стадия обжалования административного решения в ГАИ пропущена.

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