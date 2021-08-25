Валерий Карбалевич: Власть ощущает, что все очень шатко, все может взорваться 2 25.08.2021, 10:30

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Валерий Карбалевич

Западные санкции и протестные настроения создали в Беларуси новую ситуацию.

Политолог Валерий Карбалевич отметил, что в последнее время наблюдает признаки действий санкций на белорусский режим.

«Власти начали какую-то игру и демонстрируют некоторую гибкость. Мне кажется, это приметы того, что санкции начинают действовать. Вопреки всем скептикам, которые говорили, что эти санкции никак не повлияют на поведение Лукашенко», — размышляет Карбалевич в эфире Свабода Premium.

Политолог говорит о том, что именно могло напугать белорусские власти.

— Вопрос в том, какие санкции. Американские оказались довольно неприятными. Абсолютбанк попал в санкционные списки — и большая часть банковских операций в нем остановлена. А если, скажем, под эти санкции попадет Беларусбанк или Белагропромбанк, ключевые банки, то ситуация будет совсем плохой.

Лукашенко понял, что главная угроза сейчас — ухудшающаяся ситуация в экономике в связке с санкциями. Это может очень сильно отразиться на лояльности номенклатуры, на лояльности обывателей, неполитизированной публики, если вдруг начнется банковский кризис.

Действительно, не совсем правильно сражаться с землетрясением во время пожара, — считает политолог.

Он отмечает, что санкции еще больше усилили ощущение нелегитимности белорусских властей. И последние вынуждены с этим мириться.

— Я не вижу, что власть получила какую-либо легитимность. Она очень сомнительная и сама власть это ощущает. Это видно из последних выступлений Лукашенко. Награды он по-прежнему вручает анонимно.

Конечно, власть ощущает, что все очень шатко, что все может взорваться…

Американские санкционные списки открыты. Министру финансов и госсекретарю США доверено вписывать в эти списки разные предприятия и людей. За ситуацией в нашей стране следят. И субъективным решением американских чиновников может стать, допустим, включение в список Беларусбанка, — заключил Карбалевич.

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