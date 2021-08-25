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Медики выяснили, как часто попадают на ИВЛ привитые и непривитые от COVID-19

  • 25.08.2021, 10:37
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Медики выяснили, как часто попадают на ИВЛ привитые и непривитые от COVID-19

Выводы были сделаны по исследованию в американском округе Лос-Анджелес.

Непривитые от коронавируса в США в пять раз чаще заражаются, чем полностью привитые, причем их почти в 30 раз чаще госпитализируют с COVID-19. Такие цифры назвали в Центрах США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает liga.net.

Эти выводы сделаны по исследованию в округе Лос-Анджелес. С 1 мая по 25 июля среди 43 127 пациентов с диагностированным SARS-CoV-2 полностью вакцинированных было 25,3% от общего количества, частично вакцинированных – 3,3%. Все остальные 71,4% были непривитые.

Из тех, кто полностью привит, с ковидом попали в больницу 3,2% пациентов, были переведены в реанимацию 0,5%, а 0,2% попали на аппарат искусственной вентиляции легких.

Для частично вакцинированных цифры были 6,2%, 1,0% и 0,3% соответственно.

Среди не вакцинированных цифры следующие: 7,6%, 1,5% и 0,5% соответственно.

"25 июля показатели инфицирования и госпитализации среди непривитых были в 4,9 и 29,2 раза соответственно выше, чем среди полностью вакцинированных", – пишут в CDC.

Там подчеркнули: эти данные указывают на то, что одобренные вакцины обеспечивают защиту от инфекции и тяжелого течения COVID-19 при дельта-штамме.

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