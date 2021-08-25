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Какие недорогие однокомнатные квартиру продаются в Минске

  • 25.08.2021, 10:44
  • 1,212
Какие недорогие однокомнатные квартиру продаются в Минске

Некоторые из них не требуют вложений.

Ну скажите, кто не мечтает о собственной квартире в каком-нибудь неплохом районе Минска? И если уж не для себя, то для детей/внуков или хотя бы платежеспособных арендаторов. Естественно, тратить при этом астрономические суммы на жилье никому не хочется. Onliner попытались найти симпатичные однушки, чья стоимость не превышает $45 000 по курсу. На этот раз удалось отыскать их не только в старых хрущевках, но и в панельках из 90-х. И далеко не всегда на окраинах города.

Итак, какую жилплощадь можно позволить себе, имея в кармане…

$42 700 по курсу

Столько стоит квартира в старой хрущевке на улице Райниса. Ее площадь — 31,5 кв. м. Большую часть пространства занимает жилая комната, разделенная перегородкой на гостиную с детской зоной и рабочий кабинет. Ремонт в каких-то местах, скорее всего, придется освежить, но в целом — вполне неплохой вариант. Рядом с домом находится Слепянская водная система, так что любителям прогулок на свежем воздухе рекомендуем присмотреться к этому местечку. Тем более, что недалеко есть еще и парк имени Чингиза Айтматова. До метро тоже недалеко — всего 10 минут пешком.

43 600 у. е.

Такую сумму просят хозяева за однушку в панельке 1987 года постройки на улице Охотской. По их словам, она «в прекрасном состоянии и не требует дополнительных вложений в ремонт». Размер — 34,4 кв. м. В качестве бонуса — оборудованная кладовка рядом с квартирой, куда поместится даже велосипед. Поблизости — детские сады, школа, магазины и парковая зона. До станций метро «Автозаводская» и «Могилевская» 10 минут на общественном транспорте.

$44 500 в эквиваленте

Чуть дороже обойдется жилье рядом со станцией метро «Пушкинская». Расположение дома позволяет наслаждаться всеми инфраструктурными благами: тут вам ледовый дворец, торговый центр, рынок, кинотеатр, несколько школ и детских садов. В самой квартире не так давно сделан ремонт. Ее площадь — 30,9 кв. м. Из минусов — отсутствует балкон.

$45 000 по курсу

За эти деньги продается однушка в кирпичной высотке, возведенной чуть более 20 лет назад, недалеко от МКАД, на улице Илимской. Размер — 37,6 кв. м. Внутри есть все необходимое для жизни. Снаружи тоже: недалеко спортивный комплекс, парк, аптеки, магазины и даже две поликлиники. До станции метро «Могилевская» — 10 минут на общественном транспорте.

45 000 у. е.

Точно такой же ценник у квартиры на Партизанском проспекте. Общая площадь — 31,5 кв. м. Единственная жилая комната разделена на три функциональные зоны: спальную, гостиную и рабочую. Кухня предстает в довольно неожиданном зеленом цвете — любителям нестандартных решений может понравиться.

$45 000 в эквиваленте

И еще одно жилье за те же деньги — на этот раз на улице Варвашени, рядом со станцией метро «Могилевская». Дом хоть и 1967 года постройки, но со свежим капитальным ремонтом. Квартиру площадью 32,4 кв. м собственники тоже успели обновить. Говорят, что вся мебель и бытовая техника может достаться следующим владельцам (если будет достигнута такая договоренность). О том, останутся ли «по наследству» комнатные растения, коих здесь немалое количество, не уточняется.

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