Байден заявил о запасном плане эвакуации людей из Афганистана 25.08.2021, 10:59

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США дал Пентагону специальное поручение.

США запасной план, если военные не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден дал Пентагону специальное поручение.

Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме.

Ранее США заявили, что планируют вывезти из Афганистана всех американских граждан до конца лета. Хотя Байден остается уверенным, что США завершат свою миссию до 31 августа, он заявил, что продолжаются дискуссии относительно потенциального продления этого срока.

В то же время Байден заявил, что он просил Пентагон и Государственный департамент США разработать план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

"Я полон решимости обеспечить выполнение нашей миссии. Я также помню о растущих рисках, о которых меня проинформировали, и о необходимости учитывать эти риски. Они реальны. Это серьезные проблемы, которые мы также должны принять во внимание", - сказал американский глава .

Он также отметил, что по состоянию на полдень 24 августа США эвакуировали 70 700 человек из Афганистана.

Ранее сообщалось, что США эвакуировали из Афганистана более 4000 граждан США и их семьи. В ближайшие дни вывезут еще больше людей.

Как сообщалось, правительство США планирует вывезти из Афганистана всех американских граждан, которые хотят покинуть страну до конца лета. США и страны Запада продолжают эвакуацию своих граждан и военных из аэропорта Кабула на фоне того, как город две недели назад захватили боевики исламистского движения Талибан.

В понедельник, 23 августа представители Талибана заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа , и пригрозили «последствиями».

В то же время Великобритания, Франция и Германия заявили, что ведут переговоры о продлении дедлайна эвакуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».