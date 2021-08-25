закрыть
25 августа 2021, среда, 13:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два белорусских комментатора покинули госТВ в знак протеста

  • 25.08.2021, 12:32
  • 11,912
Два белорусских комментатора покинули госТВ в знак протеста

Теперь они будут работать в топ-лиге на 14 стран.

Беспредел со стороны силовиков, накрывший Беларусь после президентских выборов-2020, не оставили равнодушным практически никого. Не смогли терпеть беззаконие в стране и работники госпредприятий: в конце лета и осенью на заводах проходили стихийные митинги, люди увольнялись в знак протеста, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль.

Во второй половине августа на массовые забастовки вышли и работники «Белтелерадиокомпании». Сотрудники крупнейшего медиа-холдинга страны не желали быть частью компании, которая поддерживает режим. 17 августа журналисты, редактора, ведущие, монтажеры и прочие работники БГТРК пришли к зданию на Макаенка, 9 с требованиями признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Забастовки продолжались несколько дней. Tе, кто все же окончательно решил не быть частью этой системы, ушли с телевидения (кого-то же просто уволили). Среди написавших заявление по собственному желанию оказались и комментаторы «Беларусь 5»: Ярослав Писаренко (летом 2021-го он был задержан вместе с Александром Ивулиным, а сейчас продолжает проект друга «ЧестнОК») и Андрей Иванов, ныне работающей в пресс-службе БАТЭ. Также ушли с телеканала Владислав Татур и Арташес Антонян.

Спустя год после тех событий Татур и Антонян полноценно возвращаются к комментированию матчей. Причем их новое место работы куда более престижно – журналисты будут голосами телеканала «Сетанта Евразия».

«Сетанта Евразия»: начал вещание в 2012-м, охватывает 14 стран, в 2021-м выкуплен грузинской компанией

Международная спортивная телекомпания Setanta Sports, базирующаяся в Дублине, была создана еще в 1990 году, а вот ее филиал Setanta Sports Eurasia начал свое вещание 9 января 2012 года. Сперва – на территории Казахстана. Потом телеканал расширил зону охвата, и сейчас она включает в себя страны Балтии, Восточную Европу и Центральную Азию. Спорт по «Сетанта Евразия» могут смотреть жители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Трансляции проводятся круглосуточно и на пяти языках: английском, грузинском, латышском, украинском и русском. Потенциальная зрительская аудитория – 120 млн человек.

Зрители «Сетанта Евразия» могут следить за футбольными чемпионатами Англии, Шотландии, Испании, Италии, Германии, Бельгии, Франции (а в Казахстане доступны даже турниры Южной Америки). Организованы трансляции матчей НБА, НХЛ, соревнований по гольфу, UFC и гонок Формулы-1.

С 2012 по 2021 год телесетью владела компания Eurasian Broadcasting Enterprise Ltd (EBEL). В феврале 2021 года «Setanta Sports Eurasia» была выкуплена грузинcкой компанией Adjarasport, после чего в работе канала произошли некоторые изменения.

До недавнего времени редакция «Сетанта Евразия» базировалась в Киеве, но с нового сезона переехала в Тбилиси. При этом часть комментаторов, работавших на телеканале, теперь будут работать для «Сетанта Украина» (там, к слову, помогает зрителям следить за баскетболом Дмитрий Герчиков – бывший главред «Прессбола», сотрудник «Б5» и пресс-секретарь АБФФ).

А на «Сетанта Евразия» случилось обновление состава: на канал перешли россиянин Кирилл Дементьев (в июле он стал главредом телекомпании) и ряд комментаторов – в том числе беларусы Антонян и Татур.

Владислав Татур, 28 лет: попал на ТВ через кастинг, едва не был уволен из-за собственного голоса

Уроженец Солигорска свои отношения с «Б5» начал еще в 2013-м – попал на телеканал благодаря кастингу комментаторов. На тот момент журналисту было всего 20 лет, и опыта сопровождения трансляций футбольных матчей у Владислава не было. Однако это не стало препятствием для Татура, и вскоре ему начали доверять все больше и больше матчей.

Впрочем, был момент, когда Владислав мог покинуть «Б5». Руководство телеканала засомневалось в своем выборе – их смущал голос журналиста. Начальникам казалось, что по голосовым показателям парень не тянет на комментатора. Однако за Татура вступились более опытные коллеги, которые выразили уверенность, что со временем связки парня огрубеют и голос станет звучать тверже, и фактически сохранили Владислава на госТВ. Опытные комментаторы не прогадали.

На «Беларусь 5» Татур отработал семь лет, и за это время с лучшей стороны показал себя не только в комментаторской кабинке, но и в качестве журналиста, интервьюера. Периодически для СМИ Татур поставлял и футбольные инсайды – многие из его трансферных прогнозов сбывались.

Конечно, не обходилось в эфирах и без фейлов. Одним из самых запоминающихся стал косяк во время трансляции матча 22 апреля 2019-го между «Гомелем» и «Шахтером». Буквально за час до стартового свистка появилась новость о том, что во время гомельского экомарафона скончался прославленный беларусский пианист, соучредитель НФК (экс-«НФК «Крумкачы») Юрий Блинов. Ему было всего 43 года. Диктор «Центрального» после гимна рассказал о трагическом инциденте и объявил минуту молчания. Впрочем, призыва почтить память человека то ли не услышали, то ли не поняли фанаты «Шахтера» (несмотря на все просьбы тогдашнего капитана «горняков» Андрея Климовича помолчать) и комментатор Татур. Во время минуты молчания Владислав объявлял составы команд. Позже причину того, почему же игроки собрались в центральном круге, объяснил со-комментатор Александр Цвечковский.

Впрочем, такие моменты – большая редкость в работе Татура. Все-таки больше он запомнился своими качественными эфирами на «Беларусь 5», а также резкостью высказываний. Он призывал закрыть наш чемпионат, отправлял на пенсию футболистов, ссорился с Анатолием Капским.

Последний эфир Татура на «Б5» – четвертьфинал Лиги чемпионов между «Лионом» и «Манчестер Сити» – случился 15 августа 2020-го. В конце матча Владислав выразил солидарность с беларусами, протестовавшими против нечестных выборов.

– Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране, но великий беларусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности, – сказал комментатор, а на следующий день пошел на самый массовый митинг в истории страны.

20 августа Татур забрал свою трудовую книжку из БГТРК.

Год после ухода с госТВ: сутки на Окрестина и в Жодино, фильм о БАТЭ и инсайды в ТГ-канале

Первые недели Владислава в статусе безработного получились для парня по-настоящему жаркими и незабываемыми. Татур не скрывал, что, как и десятки тысяч белoрусов, посещал марши протеста. Но если в первые два воскресенья силовики практически не задерживали людей, то 30 августа (как раз в день рождения Лукашенко) начался хапун. Правда, задерживали в основном мужчин. Среди тех, кто в итоге зашел в автозак, оказался и Татур. Журналиста вместе с еще десятком протестующих задержали около ГУМа.

Из центра Минска Владислава доставили в Партизанское РУВД, откуда после составления протокола перевезли в ЦИП на Окрестина, где в ожидании суда он просидел двое суток.

Судья Александр Кочик посчитал, что Владислав как безработный не сможет оплатить штраф, и выписал журналисту шесть суток ареста. Оставшиеся дни за решеткой Татур провел в Жодино. Тогда его поддержали многие представители ЧБ – несмотря на то, что комментатор неоднократно жестко проходился по белфутболу.

После выхода Татур дал небольшой комментарий проекту «ЧестнОК», автор которого Александр Ивуин сейчас находится в СИЗО № 1 на Володарского и проходит подозреваемым по уголовному делу.

– После того как вышел мне позвонили многие люди из мира спорта. Одним из первых позвонил Олег Кубарев, предложил зайти в гости, покушать, он живет в Жодино. В телеграме и инстаграме получил около 700-800 сообщений. Большое спасибо и за публичные слова поддержки. Писали и многие футболисты: Стас Драгун, Илья Шкурин. Так что футбольное сообщество отреагировало. Было приятно, что приехал Александр Дмитриев, что позвонил Сергей Мацкевич. А по остальным [комментаторам] – меня это просто удивило... – сказал Татур.

Естественно, о работе на систему речи у Владислава, в 2015 году закончившего факультет международных экономических отношений в БГЭУ, не шло. Впрочем, и с поиском других источников дохода не все было гладко. Хотя, как признавался как-то сам Влад, ему такая жизнь наоборот нравилась – есть простор для творчества, а зарплата зависит только от тебя самого, что только мотивирует на саморазвитие и работу.

Из белфутбола Татур не выпал: до сих пор ведет свой канал в Telegram, где постоянно делится инсайдами, на «Трибуне» (сначала – белoрусской, а сейчас в силу известных обстоятельств – украинской) размещает аналитические материалы, посвященные отечественному футболу (разборы игр команд «вышки», оценки работы тренеров и многое другое), проводил он анализ поединков на Евро-2020. Кроме того, в сезоне-2021 Владислав вместе с Николаем Ходасевичем, который еще до политических событий покинул «Беларусь 5», комментировал матчи «Крумкачоў».

Еще одним заметным медиа-продуктом, непосредственное участие в создании которого принял Татур, стал фильм, выпущенный к 25-летию БАТЭ. Благодаря этой работе болельщики узнали, почему все-таки из Борисова уехали Стасевич и Филипенко, как уходил Кирилл Альшевский, какие алкогольные ноу-хау появились в раздевалке «желто-синих» и чем вообще сейчас живет 15-кратный чемпион.

Арташес Антонян, 40 лет: на госТВ – с 2002 года, несколько лет работал на радио, проходил кастинг на «Матч ТВ»

В отличие от своего коллеги уже по «Сетанта Евразия», Антонян с телевидением связан куда дольше. Уроженец Еревана в совсем маленьком возрасте вместе с отцом переехал в Брест и после этого прочно связал свою жизнь с Беларусью. У журналиста два высших образования: сперва он окончил брестский госуниверситет имени Пушкина и получил диплом юриста, а в 2010-х стал «режиссером видеофильмов», отучившись в Белoрусской академии искусств.

Однако практически всю жизнь Антонян работает в СМИ. В 2002-м устроился корреспондентом в телекомпанию «Брест», а в 2007-м оказался на ОНТ, где вел спортивные новости и комментировал футбол – на второй кнопке тогда транслировали матчи национальной сборной.

В 2011-м «Второй национальный канал» активно боролся с БТРК за показ Лиги чемпионов, но финансовых ресурсов не хватило. После этого Антонян решил уйти и несколько лет отработал в России. Трудился на телеканалах «Россия-2», «Спорт 1», «Спорт 2». Весной 2015-го вернулся в Минск и устроился на «Беларусь 5», где работал до августа 2021 года. Часть карьеры посвятил Антонян и радио: в разные годы голос журналиста можно было услышать на радио «Комсомольская правда», Спорт FM (вел ежедневную программу «Экстремальный парк»), «Радио ОНТ», «Радио Би-Эй», «Радио Брест».

К слову, возвращению в Беларусь и работе на «Б5» мог помешать телеканал «Матч ТВ». В середине 2010-х Арташес проходил там кастинг комментаторов (месте с беларусским армянином пробиться на российское ТВ пытались также Дмитрий Герчиков и Анна Любенкова). До финального этапа дошла только девушка, но она, как и ее мужчины-коллеги из Беларуси, в штат «Матч ТВ» все равно не попала.

– К кастингу у меня был, скорее, спортивный интерес, а сам я хотел сосредоточиться на работе в Беларуси. Отработать Евро, хоккейный чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что вообще удивлен, что куда-то прошел. Аппетит приходит во время еды, поэтому даже немного грустно, что меня обошли на интернет-голосовании, – вспоминал о новом опыте в России Антонян.

Антонян вернулся на свою вторую Родину и пять лет отработал на Б5. В послужном списке журналиста финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, финал чемпионата мира-2018 и церемония открытия Олимпиады в Рио. Кроме того на Играх комментировал очень много видов спорта. Также был ведущим новостей, «Спорт-центра», работал в студии канала на больших матчах чемпионата страны и сборной. Был основным ведущим еженедельной передачи «На грани фола».

Антонян свободно владеет белoрусским языком, однако эфиры на мове никогда не отрабатывал.

– Комментарий на белoрусском – это здорово. Но также понимаю, что если начну это делать я – аудитория может и не воспринять. И уж тогда-то всенародную любовь прочувствую, как бы идеально не звучал в эфире. Все же на форумах некоторые обсуждают мои армянские корни. Хотя большая часть аудитории это спокойно воспринимает, – так объяснял свое «молчание» Арташес.

Год после ухода с госТВ: комментировал футбол и бокс, открыл свое шоу на YouTube, запустил подкаст, второй раз стал отцом

Как и многие коллеги, Антонян не стал мириться с беззаконием, которое царило в Беларуси после выборов в августе 2020 года. И 20 числа на своей странице в Instagram он написал, что покидает госТВ.

– Сегодня было принято важное решение в моей жизни (хотя, объективно, оно зрело куда дольше). Я покидаю телеканал «Беларусь 5» и Белтелерадиокомпанию. Это были прекрасные дни (символично, 5,5 лет), полные спорта и драйва […] Да, я рассчитываю остаться в спортивной журналистике, но это будет совсем другая история... Удачи каждому из нас. Берегите себя, – написал Арташес.

Уже совсем скоро журналист подробно рассказал о причинах, побудивших принять такое непростое для него решение. Причины оказались предельно очевидны.

– В какой-то момент стало очень тяжело работать в кадре и общаться в студии с людьми о спорте, зная, что в данный период времени происходит в стране. Конечно, за два десятка лет в кадре я умею собраться и выходить в эфир, работать на рефлексах – у меня не происходит какого-то ступора. Но все равно тяжело делать вид, что внутри тебя все прекрасно, когда испытываешь такой диссонанс и дискомфорт, – пояснил Антонян.

По словам журналиста, руководство телеканала не хотело его отпускать. Например, директор Павел Булацкий предлагал взять паузу или уйти в непродолжительный отпуск. Но Антонян на какие-то полумеры не пошел и трудовую книжку забрал.

Ну а за несколько дней до своего увольнения Арташес принял участие в забастовке у здания БГТРК.

– 15 августа, в субботу я провел свой последний эфир, а в понедельник уже началась забастовка некоторых сотрудников Белтелерадиокомпании. Тогда же у нас прошло еще одно собрание всем коллективом «Беларусь 5», где хватало возмущений. И там я для себя окончательно понял, что не готов продолжать работу в данных условиях. Я сам был на забастовке в первый день и поддерживаю тех коллег, которые идут дальше и пытаются доносить свою позицию посредством подобных действий, – рассказывал журналист.

Избавившись от гнета цензуры на госТВ, Антонян начал смело высказываться по событиям в Беларуси: не понимал, как власти находили противозаконность в мирных акциях, поддерживал задержанную баскетболисту Елену Левченко, высказывался о приговоре в отношении Ольги Хижинковой, Кроме того, волновался Арташес и из-за событий на своей исторической Родине. Когда в конце сентября власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обстрела со стороны Азербайджана, Антонян призвал армян Беларуси помочь пострадавшим в городе Арцах и принести кто что может в пункт сбора средств в Минске.

Что же касается непосредственно работы, то, как и Татур, Арташес не ушел из мира спорта – и даже периодически выступал в роли комментатора. В сентябре по приглашению «Яснае ТВ» (которое находится под патронажем государственного монополиста в сфере электросвязи «Белтелеком») отработал в студии телеканала матч квалификации Лиги Европы между софийским ЦСКА и БАТЭ. Гостем эфира был тренер Людас Румбутис. Интересно, что после превью поединка по ТВ был показан сюжет о подготовке борисовчан к матчу за авторством экс-руководителя отдела корреспондентов «Беларусь 5» Андрея Иванова.

В следующий раз услышать Антоняна в эфире во время трансляции спортивного события зрители смогли уже в июне 2021-го. По VOKA TV показали турнир всемирно известной бойцовской лиги BRAVE Combat Federation. Арташес комментировал поединки вместе с известным тренером по боксу Константином Маханьковым.

Через две с небольшим недели Антонян вновь появился в эфире VOKA TV, однако уже на футбольном матче. В паре с тренером Алексеем Багой он комментировал матч Лиги Конференций между батумским «Динамо» и БАТЭ.

Освободившееся поле для творчества позволило журналисту зайти и на YouTube с собственным шоу. В конце мая Арташес на странице в Instagram объявил, что в медиа-пространстве появилось спортивно-развлекательное шоу ART House.

– Вы помните ВЕЛИКОГО предсказателя спортивных результатов Осьминога Пауля? В программе ART House ведущий Арташес Антонян и его гости также пытаются предсказать будущий исход при помощи неожиданных манипуляций. Каждый гость ART House не только делится своими прогнозами, но и становится участникам challenge, передавая аудитории здоровую энергетику и бодрый позитив! – такое описание висит на YouTube-канале.

Гостями первого выпуска стали журналист Николай Ходасевич и певец Георгий Колдун. Они предсказывали результат финального матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити». Рефери своеобразного «поединка» стал экс-пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк, ныне отвечающий за медиа-контент и связь с прессой в калининградской «Балтике». Но пока одним получасовым роликом, с 27 мая набравшем чуть более тысячи просмотров, шоу ограничивается.

Пока не удается разогнаться и другому проекту Антоняна – «первому независимому беларусскому подкасту о спорте» To Match, где он в компании с Владиславом Татуром проводит аналитику актуальных спортивных событий. Пока эфир заполнен пятью выпусками, последний из которых датирован 15 июля. Четыре записи посвящены Евро-2020, одна – женскому Евробаскету.

Периодически фамилию Арташеса можно встретить и на спортивном сайте sportarena.by (белoрусская версия одноименного украинского портала), где он выступает в качестве автора и главного редактора.

Кроме того, за прошедший после ухода с «Беларусь 5» год у Арташеса случилась и приятная новость в семье. Антонян во второй раз стал отцом – у журналиста теперь два сына (Георгий, которому 28 августа исполнится 19 лет, и еще совсем маленький Давид).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев