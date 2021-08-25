Два белорусских комментатора покинули госТВ в знак протеста 25.08.2021, 12:32

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Теперь они будут работать в топ-лиге на 14 стран.

Беспредел со стороны силовиков, накрывший Беларусь после президентских выборов-2020, не оставили равнодушным практически никого. Не смогли терпеть беззаконие в стране и работники госпредприятий: в конце лета и осенью на заводах проходили стихийные митинги, люди увольнялись в знак протеста, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль.

Во второй половине августа на массовые забастовки вышли и работники «Белтелерадиокомпании». Сотрудники крупнейшего медиа-холдинга страны не желали быть частью компании, которая поддерживает режим. 17 августа журналисты, редактора, ведущие, монтажеры и прочие работники БГТРК пришли к зданию на Макаенка, 9 с требованиями признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Забастовки продолжались несколько дней. Tе, кто все же окончательно решил не быть частью этой системы, ушли с телевидения (кого-то же просто уволили). Среди написавших заявление по собственному желанию оказались и комментаторы «Беларусь 5»: Ярослав Писаренко (летом 2021-го он был задержан вместе с Александром Ивулиным, а сейчас продолжает проект друга «ЧестнОК») и Андрей Иванов, ныне работающей в пресс-службе БАТЭ. Также ушли с телеканала Владислав Татур и Арташес Антонян.

Спустя год после тех событий Татур и Антонян полноценно возвращаются к комментированию матчей. Причем их новое место работы куда более престижно – журналисты будут голосами телеканала «Сетанта Евразия».

«Сетанта Евразия»: начал вещание в 2012-м, охватывает 14 стран, в 2021-м выкуплен грузинской компанией

Международная спортивная телекомпания Setanta Sports, базирующаяся в Дублине, была создана еще в 1990 году, а вот ее филиал Setanta Sports Eurasia начал свое вещание 9 января 2012 года. Сперва – на территории Казахстана. Потом телеканал расширил зону охвата, и сейчас она включает в себя страны Балтии, Восточную Европу и Центральную Азию. Спорт по «Сетанта Евразия» могут смотреть жители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Трансляции проводятся круглосуточно и на пяти языках: английском, грузинском, латышском, украинском и русском. Потенциальная зрительская аудитория – 120 млн человек.

Зрители «Сетанта Евразия» могут следить за футбольными чемпионатами Англии, Шотландии, Испании, Италии, Германии, Бельгии, Франции (а в Казахстане доступны даже турниры Южной Америки). Организованы трансляции матчей НБА, НХЛ, соревнований по гольфу, UFC и гонок Формулы-1.

С 2012 по 2021 год телесетью владела компания Eurasian Broadcasting Enterprise Ltd (EBEL). В феврале 2021 года «Setanta Sports Eurasia» была выкуплена грузинcкой компанией Adjarasport, после чего в работе канала произошли некоторые изменения.

До недавнего времени редакция «Сетанта Евразия» базировалась в Киеве, но с нового сезона переехала в Тбилиси. При этом часть комментаторов, работавших на телеканале, теперь будут работать для «Сетанта Украина» (там, к слову, помогает зрителям следить за баскетболом Дмитрий Герчиков – бывший главред «Прессбола», сотрудник «Б5» и пресс-секретарь АБФФ).

А на «Сетанта Евразия» случилось обновление состава: на канал перешли россиянин Кирилл Дементьев (в июле он стал главредом телекомпании) и ряд комментаторов – в том числе беларусы Антонян и Татур.

Владислав Татур, 28 лет: попал на ТВ через кастинг, едва не был уволен из-за собственного голоса

Уроженец Солигорска свои отношения с «Б5» начал еще в 2013-м – попал на телеканал благодаря кастингу комментаторов. На тот момент журналисту было всего 20 лет, и опыта сопровождения трансляций футбольных матчей у Владислава не было. Однако это не стало препятствием для Татура, и вскоре ему начали доверять все больше и больше матчей.

Впрочем, был момент, когда Владислав мог покинуть «Б5». Руководство телеканала засомневалось в своем выборе – их смущал голос журналиста. Начальникам казалось, что по голосовым показателям парень не тянет на комментатора. Однако за Татура вступились более опытные коллеги, которые выразили уверенность, что со временем связки парня огрубеют и голос станет звучать тверже, и фактически сохранили Владислава на госТВ. Опытные комментаторы не прогадали.

На «Беларусь 5» Татур отработал семь лет, и за это время с лучшей стороны показал себя не только в комментаторской кабинке, но и в качестве журналиста, интервьюера. Периодически для СМИ Татур поставлял и футбольные инсайды – многие из его трансферных прогнозов сбывались.

Конечно, не обходилось в эфирах и без фейлов. Одним из самых запоминающихся стал косяк во время трансляции матча 22 апреля 2019-го между «Гомелем» и «Шахтером». Буквально за час до стартового свистка появилась новость о том, что во время гомельского экомарафона скончался прославленный беларусский пианист, соучредитель НФК (экс-«НФК «Крумкачы») Юрий Блинов. Ему было всего 43 года. Диктор «Центрального» после гимна рассказал о трагическом инциденте и объявил минуту молчания. Впрочем, призыва почтить память человека то ли не услышали, то ли не поняли фанаты «Шахтера» (несмотря на все просьбы тогдашнего капитана «горняков» Андрея Климовича помолчать) и комментатор Татур. Во время минуты молчания Владислав объявлял составы команд. Позже причину того, почему же игроки собрались в центральном круге, объяснил со-комментатор Александр Цвечковский.

Впрочем, такие моменты – большая редкость в работе Татура. Все-таки больше он запомнился своими качественными эфирами на «Беларусь 5», а также резкостью высказываний. Он призывал закрыть наш чемпионат, отправлял на пенсию футболистов, ссорился с Анатолием Капским.

Последний эфир Татура на «Б5» – четвертьфинал Лиги чемпионов между «Лионом» и «Манчестер Сити» – случился 15 августа 2020-го. В конце матча Владислав выразил солидарность с беларусами, протестовавшими против нечестных выборов.

– Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране, но великий беларусский народ – это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности, – сказал комментатор, а на следующий день пошел на самый массовый митинг в истории страны.

20 августа Татур забрал свою трудовую книжку из БГТРК.

Год после ухода с госТВ: сутки на Окрестина и в Жодино, фильм о БАТЭ и инсайды в ТГ-канале

Первые недели Владислава в статусе безработного получились для парня по-настоящему жаркими и незабываемыми. Татур не скрывал, что, как и десятки тысяч белoрусов, посещал марши протеста. Но если в первые два воскресенья силовики практически не задерживали людей, то 30 августа (как раз в день рождения Лукашенко) начался хапун. Правда, задерживали в основном мужчин. Среди тех, кто в итоге зашел в автозак, оказался и Татур. Журналиста вместе с еще десятком протестующих задержали около ГУМа.

Из центра Минска Владислава доставили в Партизанское РУВД, откуда после составления протокола перевезли в ЦИП на Окрестина, где в ожидании суда он просидел двое суток.

Судья Александр Кочик посчитал, что Владислав как безработный не сможет оплатить штраф, и выписал журналисту шесть суток ареста. Оставшиеся дни за решеткой Татур провел в Жодино. Тогда его поддержали многие представители ЧБ – несмотря на то, что комментатор неоднократно жестко проходился по белфутболу.

После выхода Татур дал небольшой комментарий проекту «ЧестнОК», автор которого Александр Ивуин сейчас находится в СИЗО № 1 на Володарского и проходит подозреваемым по уголовному делу.

– После того как вышел мне позвонили многие люди из мира спорта. Одним из первых позвонил Олег Кубарев, предложил зайти в гости, покушать, он живет в Жодино. В телеграме и инстаграме получил около 700-800 сообщений. Большое спасибо и за публичные слова поддержки. Писали и многие футболисты: Стас Драгун, Илья Шкурин. Так что футбольное сообщество отреагировало. Было приятно, что приехал Александр Дмитриев, что позвонил Сергей Мацкевич. А по остальным [комментаторам] – меня это просто удивило... – сказал Татур.

Естественно, о работе на систему речи у Владислава, в 2015 году закончившего факультет международных экономических отношений в БГЭУ, не шло. Впрочем, и с поиском других источников дохода не все было гладко. Хотя, как признавался как-то сам Влад, ему такая жизнь наоборот нравилась – есть простор для творчества, а зарплата зависит только от тебя самого, что только мотивирует на саморазвитие и работу.

Из белфутбола Татур не выпал: до сих пор ведет свой канал в Telegram, где постоянно делится инсайдами, на «Трибуне» (сначала – белoрусской, а сейчас в силу известных обстоятельств – украинской) размещает аналитические материалы, посвященные отечественному футболу (разборы игр команд «вышки», оценки работы тренеров и многое другое), проводил он анализ поединков на Евро-2020. Кроме того, в сезоне-2021 Владислав вместе с Николаем Ходасевичем, который еще до политических событий покинул «Беларусь 5», комментировал матчи «Крумкачоў».

Еще одним заметным медиа-продуктом, непосредственное участие в создании которого принял Татур, стал фильм, выпущенный к 25-летию БАТЭ. Благодаря этой работе болельщики узнали, почему все-таки из Борисова уехали Стасевич и Филипенко, как уходил Кирилл Альшевский, какие алкогольные ноу-хау появились в раздевалке «желто-синих» и чем вообще сейчас живет 15-кратный чемпион.

Арташес Антонян, 40 лет: на госТВ – с 2002 года, несколько лет работал на радио, проходил кастинг на «Матч ТВ»

В отличие от своего коллеги уже по «Сетанта Евразия», Антонян с телевидением связан куда дольше. Уроженец Еревана в совсем маленьком возрасте вместе с отцом переехал в Брест и после этого прочно связал свою жизнь с Беларусью. У журналиста два высших образования: сперва он окончил брестский госуниверситет имени Пушкина и получил диплом юриста, а в 2010-х стал «режиссером видеофильмов», отучившись в Белoрусской академии искусств.

Однако практически всю жизнь Антонян работает в СМИ. В 2002-м устроился корреспондентом в телекомпанию «Брест», а в 2007-м оказался на ОНТ, где вел спортивные новости и комментировал футбол – на второй кнопке тогда транслировали матчи национальной сборной.

В 2011-м «Второй национальный канал» активно боролся с БТРК за показ Лиги чемпионов, но финансовых ресурсов не хватило. После этого Антонян решил уйти и несколько лет отработал в России. Трудился на телеканалах «Россия-2», «Спорт 1», «Спорт 2». Весной 2015-го вернулся в Минск и устроился на «Беларусь 5», где работал до августа 2021 года. Часть карьеры посвятил Антонян и радио: в разные годы голос журналиста можно было услышать на радио «Комсомольская правда», Спорт FM (вел ежедневную программу «Экстремальный парк»), «Радио ОНТ», «Радио Би-Эй», «Радио Брест».

К слову, возвращению в Беларусь и работе на «Б5» мог помешать телеканал «Матч ТВ». В середине 2010-х Арташес проходил там кастинг комментаторов (месте с беларусским армянином пробиться на российское ТВ пытались также Дмитрий Герчиков и Анна Любенкова). До финального этапа дошла только девушка, но она, как и ее мужчины-коллеги из Беларуси, в штат «Матч ТВ» все равно не попала.

– К кастингу у меня был, скорее, спортивный интерес, а сам я хотел сосредоточиться на работе в Беларуси. Отработать Евро, хоккейный чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что вообще удивлен, что куда-то прошел. Аппетит приходит во время еды, поэтому даже немного грустно, что меня обошли на интернет-голосовании, – вспоминал о новом опыте в России Антонян.

Антонян вернулся на свою вторую Родину и пять лет отработал на Б5. В послужном списке журналиста финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, финал чемпионата мира-2018 и церемония открытия Олимпиады в Рио. Кроме того на Играх комментировал очень много видов спорта. Также был ведущим новостей, «Спорт-центра», работал в студии канала на больших матчах чемпионата страны и сборной. Был основным ведущим еженедельной передачи «На грани фола».

Антонян свободно владеет белoрусским языком, однако эфиры на мове никогда не отрабатывал.

– Комментарий на белoрусском – это здорово. Но также понимаю, что если начну это делать я – аудитория может и не воспринять. И уж тогда-то всенародную любовь прочувствую, как бы идеально не звучал в эфире. Все же на форумах некоторые обсуждают мои армянские корни. Хотя большая часть аудитории это спокойно воспринимает, – так объяснял свое «молчание» Арташес.

Год после ухода с госТВ: комментировал футбол и бокс, открыл свое шоу на YouTube, запустил подкаст, второй раз стал отцом

Как и многие коллеги, Антонян не стал мириться с беззаконием, которое царило в Беларуси после выборов в августе 2020 года. И 20 числа на своей странице в Instagram он написал, что покидает госТВ.

– Сегодня было принято важное решение в моей жизни (хотя, объективно, оно зрело куда дольше). Я покидаю телеканал «Беларусь 5» и Белтелерадиокомпанию. Это были прекрасные дни (символично, 5,5 лет), полные спорта и драйва […] Да, я рассчитываю остаться в спортивной журналистике, но это будет совсем другая история... Удачи каждому из нас. Берегите себя, – написал Арташес.

Уже совсем скоро журналист подробно рассказал о причинах, побудивших принять такое непростое для него решение. Причины оказались предельно очевидны.

– В какой-то момент стало очень тяжело работать в кадре и общаться в студии с людьми о спорте, зная, что в данный период времени происходит в стране. Конечно, за два десятка лет в кадре я умею собраться и выходить в эфир, работать на рефлексах – у меня не происходит какого-то ступора. Но все равно тяжело делать вид, что внутри тебя все прекрасно, когда испытываешь такой диссонанс и дискомфорт, – пояснил Антонян.

По словам журналиста, руководство телеканала не хотело его отпускать. Например, директор Павел Булацкий предлагал взять паузу или уйти в непродолжительный отпуск. Но Антонян на какие-то полумеры не пошел и трудовую книжку забрал.

Ну а за несколько дней до своего увольнения Арташес принял участие в забастовке у здания БГТРК.

– 15 августа, в субботу я провел свой последний эфир, а в понедельник уже началась забастовка некоторых сотрудников Белтелерадиокомпании. Тогда же у нас прошло еще одно собрание всем коллективом «Беларусь 5», где хватало возмущений. И там я для себя окончательно понял, что не готов продолжать работу в данных условиях. Я сам был на забастовке в первый день и поддерживаю тех коллег, которые идут дальше и пытаются доносить свою позицию посредством подобных действий, – рассказывал журналист.

Избавившись от гнета цензуры на госТВ, Антонян начал смело высказываться по событиям в Беларуси: не понимал, как власти находили противозаконность в мирных акциях, поддерживал задержанную баскетболисту Елену Левченко, высказывался о приговоре в отношении Ольги Хижинковой, Кроме того, волновался Арташес и из-за событий на своей исторической Родине. Когда в конце сентября власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за обстрела со стороны Азербайджана, Антонян призвал армян Беларуси помочь пострадавшим в городе Арцах и принести кто что может в пункт сбора средств в Минске.

Что же касается непосредственно работы, то, как и Татур, Арташес не ушел из мира спорта – и даже периодически выступал в роли комментатора. В сентябре по приглашению «Яснае ТВ» (которое находится под патронажем государственного монополиста в сфере электросвязи «Белтелеком») отработал в студии телеканала матч квалификации Лиги Европы между софийским ЦСКА и БАТЭ. Гостем эфира был тренер Людас Румбутис. Интересно, что после превью поединка по ТВ был показан сюжет о подготовке борисовчан к матчу за авторством экс-руководителя отдела корреспондентов «Беларусь 5» Андрея Иванова.

В следующий раз услышать Антоняна в эфире во время трансляции спортивного события зрители смогли уже в июне 2021-го. По VOKA TV показали турнир всемирно известной бойцовской лиги BRAVE Combat Federation. Арташес комментировал поединки вместе с известным тренером по боксу Константином Маханьковым.

Через две с небольшим недели Антонян вновь появился в эфире VOKA TV, однако уже на футбольном матче. В паре с тренером Алексеем Багой он комментировал матч Лиги Конференций между батумским «Динамо» и БАТЭ.

Освободившееся поле для творчества позволило журналисту зайти и на YouTube с собственным шоу. В конце мая Арташес на странице в Instagram объявил, что в медиа-пространстве появилось спортивно-развлекательное шоу ART House.

– Вы помните ВЕЛИКОГО предсказателя спортивных результатов Осьминога Пауля? В программе ART House ведущий Арташес Антонян и его гости также пытаются предсказать будущий исход при помощи неожиданных манипуляций. Каждый гость ART House не только делится своими прогнозами, но и становится участникам challenge, передавая аудитории здоровую энергетику и бодрый позитив! – такое описание висит на YouTube-канале.

Гостями первого выпуска стали журналист Николай Ходасевич и певец Георгий Колдун. Они предсказывали результат финального матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити». Рефери своеобразного «поединка» стал экс-пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк, ныне отвечающий за медиа-контент и связь с прессой в калининградской «Балтике». Но пока одним получасовым роликом, с 27 мая набравшем чуть более тысячи просмотров, шоу ограничивается.

Пока не удается разогнаться и другому проекту Антоняна – «первому независимому беларусскому подкасту о спорте» To Match, где он в компании с Владиславом Татуром проводит аналитику актуальных спортивных событий. Пока эфир заполнен пятью выпусками, последний из которых датирован 15 июля. Четыре записи посвящены Евро-2020, одна – женскому Евробаскету.

Периодически фамилию Арташеса можно встретить и на спортивном сайте sportarena.by (белoрусская версия одноименного украинского портала), где он выступает в качестве автора и главного редактора.

Кроме того, за прошедший после ухода с «Беларусь 5» год у Арташеса случилась и приятная новость в семье. Антонян во второй раз стал отцом – у журналиста теперь два сына (Георгий, которому 28 августа исполнится 19 лет, и еще совсем маленький Давид).

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