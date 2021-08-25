Мнение: Глубокие разногласия Путина и Лукашенко обострились 11 25.08.2021, 11:13

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Фото: ТАСС

Для этого есть три важных повода.

«Российская стратегия» Лукашенко очевидна: замазать и повязать РФ (даже помимо ее воли) в максимально вонючем и опасном д…ме. Максимально лишить выбора, поддерживать или не поддерживать его – эксклюзивного носителя этого д…ма, будь то тема беженцев или даже наркотиков. Но РФ хочет сделать «стоп» этому купанию в чужих, «превнесенных» нечистотах, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Явные и глубокие разногласия Лукашенко и Путина косвенно отражаются в официальных сообщениях об их телефонном разговоре вечером 23 августа. Не очень любим копаться в информационных нюансах, но повод есть.

Во-первых. Ну представьте себе, что Меркель обсуждает с австрийским канцлером Курцем «взаимодействие в области СМИ». Смешно? А вот Лукашенко с Путиным это, согласно БЕЛте обсуждают. Наверное, Лукашенко поставил вопрос, как заткнуть рот не комплиментарным ему российским медиа. Москва эту подробность в официальном сообщении умалчивает.

Во-вторых. По версии БЕЛты «отдельно и подробно остановились Путин и Лукашенко на ситуации на границах Беларуси с НАТО». Москва и об этом молчит. То есть публично не солидаризируется.

В-третьих. Цитата из Лукашенко, на зуме ОДКБ: «Как ни странно, мы, вроде бы, далеко от этого (Афганистана), а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут». Насчет обещаний Меркель и Запада – дикая даже для ОДКБ ложь. И такая обида, что РФ отказала в помощи пустить в ЕС толпы беженцев, груженых наркотиками.

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