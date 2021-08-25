Как две подруги из Минска делают бизнес на декоре мхом 1 25.08.2021, 11:20

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Девушки создавали бизнес-план на коленке и учились сразу на практике.

Несколько лет назад Алина загорелась идеей заниматься декором из стабилизированного мха. У нее не было ни опыта, ни соответствующего образования — вообще ничего. Зато рядом оказалась сокурсница и подруга Ольга, которая полностью поддержала идею и стала компаньоном, пишет «Онлайнер».

Девушки создавали бизнес-план на коленке и намеревались учиться сразу на практике. Казалось бы, с таким подходом у них было совсем немного шансов. Но все получилось, «Бюро озеленения moss.by» существует уже шестой год.

— Пять лет назад в один из вечеров я листала ленту на Facebook, и мне попалась российская реклама озеленения стабилизированным мхом, — рассказывает Алина. — Я никогда такого не видела раньше, там были красивые сочные картинки, меня это жутко заинтересовало. Тем же вечером стала изучать тему, а на следующее утро проснулась и подумала: буду заниматься мхом.

Алина решила, что ей нужен партнер в этом деле и моральная поддержка. Позвонила Ольге — своей сокурснице и давней подруге. Та ответила, что надо пробовать.

Для обеих девушек это был не первый опыт бизнеса. Алина пробовала себя в продажах корейской косметики и вместе с мужем занималась строительством домов из бруса. У Ольги ранее была своя столярная школа и опыт в найме — занималась продажами, маркетингом и ивентами. Все это очень помогло в нынешнем деле.

Первое, что сделали подруги, — это заказали сайт и занялись соцсетями: начали создавать иллюзию, что бизнес существует давно. Офис уже имелся — до этого Алина снимала помещение вместе со своим супругом. Начали искать поставщиков мха — не рвать же его в лесу.

— Мы хотели работать с Европой, но это оказалось не так просто. Там компании немножко закрыты, а наши объемы для них мелковаты, — говорит Ольга. — Но мы своего добились. Нашли специальный завод в Норвегии, познакомились с классными коллегами, у которых стали перенимать опыт. Европейцы делились с нами информацией, в том числе специфической. Например, как готовить мох к работе: его можно промыть, просушить, причесать.

Флористы знают, что у поставщика на складе цветок выглядит не так красиво, как потом на витрине в букете. Здесь то же самое.

Девушки наладили процесс закупок уже практически готового для дизайна стабилизированного мха, то есть обработанного специальным составом (глицериновым либо соляным). Он экологичный, натуральный и позволяет сохранить внешний вид растения на протяжении нескольких лет. Цвета могут быть любые, не только зеленый.

— Стабилизированные растения сохраняют внешний вид на протяжении 5—7 лет. Конечно, если поставить их на окошко, то под воздействием солнца они подсохнут и обесцветятся, как это происходит с обоями или мебельной обшивкой. Сухой воздух тоже негативно влияет, поэтому у нас здесь есть термометр и гигрометр. Влажность от 45 до 65% нужна не только мху, но и человеку: это хорошо для волос, для кожи, — объясняет Алина и показывает нам образцы.

Первый клиент — сразу со сложным заказом

Когда образцы мха приехали из Норвегии в Беларусь и сайт с соцсетями были готовы, Алина с Ольгой замерли в ожидании первого клиента. И он пришел — это был дизайнер сразу с крупным заказом.

— Мы немножко просчитались с материалами, что-то пришлось переделывать, — вспоминают девушки. — Оказалось, что это сложный проект и мы не успеваем к дедлайну. Но у нас принцип: если что-то пообещали, то не будем звонить и говорить о переносе сроков. Нет, это значит, что будем работать ночами. Набили шишек, но сроки не сорвали, все сложилось хорошо.

Случаев, когда что-то шло не по плану, потом еще было много, поскольку уже первые заказчики приходили со сложными техническими проектами, которые нужно было выполнить как можно скорее.

— Как правило, люди хотели не просто панель из мха, а чтоб была еще подсветка или чтоб конструкция парила в воздухе. Клиентам хотелось не простых решений, а чего-то особенного, — рассказывает Алина. — Многие проекты если не сложные технически, то экстремальные по своим габаритам — например, нужно поднять панель 3 на 3 метра на 25-й этаж, а лифт не работает. Либо условия труда непростые. К примеру, когда мы делали зеленую перегородку для аэропорта, то у нас не было возможности монтироваться в удобное для себя время. Нужно было работать ночью, когда не летают самолеты. Большие проекты всегда были для нас риском, потому что они предполагали работу, которую мы еще не выполняли. Но мы брали на себя эту ответственность и таким способом нарабатывали опыт, получали знания.

Любая ошибка приводила к финансовым потерям. Работы в минус у девушек не было, а вот трудиться без прибыли приходилось. Есть еще один нюанс: для такого бизнеса характерна сезонность, то есть бывают месяцы без заказов, поэтому доходы и расходы нужно планировать как минимум на квартал, а лучше на полгода.

— Если говорить про стабильность, то ее здесь нет. Есть сезонность спроса, и рассчитывать на то, что каждый месяц будет приходить такая-то сумма, не приходится. Летом люди отдыхают, но давайте посмотрим на это позитивно — зато у нас есть отпуск, время для перезарядки. У нас либо очень интенсивная работа, либо мы отдыхаем, — улыбается Ольга.

— А осенью и зимой высокий спрос. Особенно все хотят, чтобы все было готово к Новому году, — говорят девушки. — С 20 декабря начинаются звонки: «Нам надо кровь из носа все сделать до 31 декабря». Это особенность наших клиентов — заказ нужно выполнить срочно, часто «еще вчера», все горит. Мы в такой период ощущаем взрыв адреналина. Приходится работать ночами, иногда даже привлекаем помощников. К сожалению, помощники не всегда справляются с работой, и за ними приходится переделывать.

Главная опасность для мха — солнце и вода, но еще опаснее — любопытный человек

Еще одна услуга, которую оказывают в «Бюро озеленения», — это реставрация и освежение изделий из стабилизированных растений, в том числе реставрация чужих работ. Мох очень боится прямых солнечных лучей, влаги, но самое опасное — это люди, которые хотят все потрогать.

— На свои работы мы даем год гарантии: как правило, все, что может случиться, происходит в первый год, — объясняет Алина. — У нас была клиентка, которой мы устанавливали панели со мхом прямо в пол. К ней пришли гости с маленькими детьми. А мох очень приятный на ощупь, в него приятно зарыться, но он требует бережного отношения. В итоге мох пострадал, и мы приезжали на реставрацию. Мы в ответе за тех, кого озеленили, и всегда на связи с нашими клиентами. Бывает, зеленые стены располагаются в общественных местах, где ходит много людей, — они трогают стены и отрывают себе кусочек мха на память. Но это натуральный материал, и если тысяча человек его потрогает, он придет в негодность. Мы всегда говорим клиентам: если вдруг что-то произойдет, не изобретайте велосипед, мы подъедем и поправим.

Некоторые работы приходится прятать под стекло. Внешний вид из-за этого теряется, но иногда это становится вынужденной мерой. Например, если панно размещается в общественных местах — в аэропорту, кафе либо других общественных местах. Кстати, многие думают, что стена из мха — это пылесборник. Девушки это отрицают.

— Увы, это распространенное мнение. На самом деле оно ошибочное, мох практически не притягивает пыль. Хотя подход должен быть разумным. Мы всегда говорим своим клиентам, что панели из мха по окончании ремонта устанавливаются в самую последнюю очередь, после генеральной уборки, потому что перед строительной пылью ничто не может устоять, — отмечает Алина. — В целом мох не является пылесборником, по мере необходимости его можно очищать пушистой щеточкой. Она называется пипидастр, ее еще используют для лакированной мебели. А так, если поддерживать чистоту в доме, то проблем не будет.

«Ты не можешь быть предпринимателем, если не способен найти нужную информацию»

Девушки говорят, что основные клиенты «Бюро озеленения» — это IT-компании, банки, кафе и рестораны. Частные заказчики, которые хотят изделия из стабилизированного мха к себе в дом, появились сравнительно недавно, лишь пару лет назад. Вопрос — как выживал бизнес в эпоху, когда компании стали массово отказываться от офисов?

— Когда пандемия только пришла, у нас уже был крупный заказ. То, что клиенты ушли из офисов, только сыграло нам на руку, — говорит Ольга и уточняет: — Работу было выполнить легче, потому что в офисе заказчика не было людей. А потом мы все же заметили изменение спроса и стали расширять предложение.

Создательницы «Бюро озеленения» стали черпать вдохновение у зарубежных коллег. Сделали фотозону, которую начали сдавать в аренду. Стали соединять мох с предметами интерьера — делать крупные панно, которые превращаются в светильник.

Занялись интерьерными композициями из растений — в кашпо, которые можно поставить на стол.

К слову, у стабилизированных цветов нет пыльцы, они не вызывают аллергии. В таких растениях не заводятся насекомые, потому что стабилизированный раствор для них несъедобен.

Еще Алина с Ольгой продают мох, который закупают в Норвегии. Но зачем помогать конкурентам? Отвечают, что конкуренты помогают развивать рынок и прививать культуру озеленения, так что все в порядке.

И все-таки остается вопрос: как все получилось у девушек, которые раньше никогда не занимались стабилизированными растениями?

— Помог предыдущий опыт. Я уже работала в маркетинге и знала, как продвигать бизнес. Знала, где искать поставщиков и как с ними работать. Мне кажется, что если начинаешь вести свое дело, то параллельно развиваешься и растешь, — считает Ольга. — Нужно иметь навык поиска информации, структурирования, понимания процессов. У нас все это было. Пробуешь, делаешь выводы, если не получается, и пробуешь снова.

— Это естественные навыки предпринимательства. Ты не можешь быть предпринимателем, если не способен найти нужную информацию. Информация — это самое важное, — заключает Алина.

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