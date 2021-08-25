Стена Трампа на границе с Мексикой начала разрушаться: фотофакт 8 25.08.2021, 11:27

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Причиной стали проливные дожди и наводнения.

Знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа, начала разрушаться.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях фото, пишет nv.ua.

Как сообщает портал Gizmodo, причиной разрушения стали проливные дожди, из-за которых близлежащие реки вышли из своих берегов.

Спровоцированное этим наводнение разрушило по меньшей мере шесть металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема уровня воды, и забило их мусором и песком.

It feels fitting that the $15 billion #borderwall is rusting and being swept away by #climatechange monsoons. pic.twitter.com/PB6AdD8dze — Anna Davis Abel (@AnnaDavisAbel) August 21, 2021

Самые масштабные повреждения были зафиксированы на участке между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино.

Ранее стену Трампа уже приходилось восстанавливать после обрушения из-за сильных порывов ветра.

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