Разведка США представила доклад о происхождении коронавируса 4 25.08.2021, 11:41

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О чем в нем говорится?

Разведка Соединенный Штатов подготовила и предоставила доклад президенту Джо Байдену о возможном происхождении коронавируса.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По сообщению газеты, в документе не содержится какого-либо вывода о происхождении коронавируса. Кроме этого, нет ответа на вопрос о том, «перепрыгнул» ли коронавирус от животного к человеку в ходе природного процесса, или же произошла случайная утечка вируса из лаборатории в Китае.

23 августа официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что США, возможно, позже представят этот доклад для широкой. При этом подготовка несекретной версии доклада о происхождении COVID-19 может занять определенное время.

По сообщениям СМИ со ссылкой на анонимные источники, ранее уже появлялась информация о том, что разведка США так и не смогла прийти к единому консенсусу о происхождении коронавируса COVID-19.

Споры о происхождении вируса становятся все более ожесточенными после того, как в прошлом году бывший президент Дональд Трамп заявил, что вирус возник в китайской лаборатории. Попытки понять происхождение вируса осложнились упорным отказом властей Китая разрешить проведение более интенсивного расследования международными следователями.

Директива Байдена пришла после того, как он получил майский отчет от агентств, в котором говорилось, что они «объединились вокруг двух вероятных сценариев», но не пришли к выводу. Он сообщил, что два агентства склоняются к гипотезе о том, что вирус возник в результате контакта человека с инфицированным животным, а третье — к сценарию аварии в лаборатории.

Лидер разведывательного сообщества, директор национальной разведки Аврил Хейнс, предупредила в июне, что агентства могут не раскрыть тайну.

Другой чиновник сказал, что разведывательное сообщество «не обязательно лучше всех подготовлено для решения этой проблемы», которая, по сути, является вопросом науки. По словам чиновника, хотя шпионские службы «способны собирать информацию о целом ряде иностранных субъектов», они не обязательно готовы погрузиться в глобальные наборы данных о состоянии здоровья.

Сам Байден во время своего первого визита в Управление директора национальной разведки в июле заявил о необходимости создания более надежной группы для отслеживания патогенов.

Многие ученые, знакомые с дебатами о происхождении, скептически относятся к тому, что 90-дневный обзор разрешит его, а некоторые говорят, что для расследования могут потребоваться годы исследований.

При этом многие вопросы остаются без ответа. Животное, которое было носителем этого вируса до того, как оно заразило людей, не было идентифицировано — процесс, который занимал годы в предыдущих расследованиях вспышек болезни. Сторонники лабораторных утечек также не нашли никаких прямых доказательств того, что SARS-CoV-2 находился в лаборатории в Ухане до пандемии, хотя лаборатория не публиковала свои записи, которых добивались ученые и правительства по всему миру.

Делегация исследователей из Всемирной организации здравоохранения нанесла краткий визит в лабораторию Ухани в феврале и позже заявила, что существует несколько возможных источников происхождения, наиболее вероятным из которых является естественный зооноз, а утечка из лаборатории «крайне маловероятна».

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