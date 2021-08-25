Что ждет Афганистан после 31 августа: мнение эксперта-международника 25.08.2021, 11:48

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Эвакуация из аэропорта Кабула, 23 августа 2021 года.

Фото: AFP

Cмогут ли американские военные и их союзники вывозить людей и на каких условиях?

"Талибан" предупредил, что эвакуация иностранцев из Кабула продолжится лишь до конца августа, а также потребовал прекратить вывоз афганцев – радикалы обещают не устраивать репрессий и говорят, что им "нужны таланты". Что означает это заявление для жителей Афганистана, смогут ли американские военные и их союзники из стран НАТО вывозить людей после 31 августа – и на каких условиях.

Об этом в эфире "Настоящего Времени" спросили Владимира Дубовика, директора аналитического "Центра международных исследований" при Одесском национальном университете имени Мечникова, доцента кафедры международных отношений.

— Премьер-министр Великобритании буквально только что заявил, что "Большая семерка" договорилась о плане действий по "Талибану", при этом их условие номер один: боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выезжать из страны даже после 31 августа. Как считаете, согласятся ли на это талибы?

— По первым сообщениям, которые мы сейчас получаем, нет. Они против того, чтобы какие-то иностранные войска, американские или другие, оставались после 31 августа. И как мы только что слышали, блокируют дорогу и, в общем-то, не препятствуют тому, чтобы иностранцы добирались в аэропорт, но препятствуют тому, чтобы афганские граждане добирались в аэропорт. Так что проблема, конечно, есть. Я думаю, что можно здесь допустить и возможное столкновение даже вооруженных сил Германии, Англии или США с талибами, это теоретически возможно. Пока что делаются усилия для того, чтобы такого столкновения не было. Неслучайно на днях побывал в Кабуле директор ЦРУ господин [Уильям] Бернс, который встретился с руководством талибов, чтобы как-то согласовать на ближайшую неделю совместные действия, чтобы не было столкновений. Но теоретически какие-то горячие головы с обеих сторон могут, наверное, нарушить это соглашение.

Плюс мы знаем, что есть и другие радикальные элементы – и фундаменталистские, и исламистские – кроме "Талибана". Очевидно, "Исламское государство" поднимает голову в Афганистане. На днях были сообщения о том, что был открыт огонь по тем, кто охраняет аэропорт, и пришлось защитникам аэропорта, как афганским солдатам, так и американским военнослужащим, открывать огонь в ответ. То есть ситуация, конечно, напряженная. И мы видим продолжение такого довольно хаотичного исхода Америки и союзников из Афганистана.

— Насколько я понимаю, США договорились вывести войска до 31 августа, при этом Великобритания уговаривает Байдена продлить сроки пребывания американского контингента в стране до полного окончания эвакуации. Может ли Байден на это согласиться?

— Байден уже сказал, что он никого не бросит, что пока они не заберут всех, кого надо забрать, они не уйдут. И если нужно для этого остаться после 31 августа – значит, они останутся после 31 августа. Но талибы говорят, что они против этого. Поэтому посмотрим, найдется ли какое-то соглашение, сможет ли договориться Вашингтон с новым талибским режимом о том, чтобы продолжить пребывание на неделю или на две, или нет. А если не смогут договориться, американцы все равно будут оставаться, [будут оставаться] те же немецкие вооруженные силы, вооруженные силы других стран, французы и так далее. К чему это может привести – приведет ли это к каким-то столкновениям, к какой-то напряженности или они все-таки будут как-то в этом аэропорту сосуществовать в течение ближайших недель? Пока что понятно, что вывезти так быстро большое количество людей не получится, конечно.

— На сегодняшней пресс-конференции талибов прозвучало заявление в адрес американцев: "Не уговаривайте афганцев выехать из страны, нам самим нужны таланты". Как вы это трактуете? Это означает запрет на выезд из страны гражданам Афганистана?

— Можно и так, наверное, сказать. Действительно понятно, что "Талибану" не льстит вся эта сцена, эти кадры: афганцы, которые бегут после того, как [талибы] пришли к власти. Поэтому они, разумеется, хотят наказать. При этом они понимают, конечно, что многие из тех, кто пытается сейчас убежать, – это те, кто сотрудничал с предыдущим режимом, правительством и оккупантами, как они называют, – американскими и другими. Их пытаются сейчас найти, пытаются с ними "расплатиться". Многие из них сражались с талибами многие годы и так далее.

Так что ситуация очень сложная сейчас, и понятно, что никаких теплых отношений нет между сторонами в этом переговорном процессе. А между ними застряло огромное количество афганских мирных жителей, которые тоже пытаются как-то из этого всего хаоса выбраться.

В общем и целом резюме такое, что, конечно, выход из Афганистана, наверное, назрел. И соответствующие соглашения были приняты и подписаны, но просто технически и логистически, организационно – все это, конечно, нужно было оформить гораздо лучше.

— Владимир, знаю, что вы специализируетесь на Соединенных Штатах Америки. Как американское общество реагирует на события в Афганистане?

— Тут двоякая реакция: с одной стороны, общественное мнение поддерживает идею уйти из Афганистана после 20-летней войны, которая фактически ничего не дала и очень дорого стоила американцам – и человеческие жизни, и здоровье, и финансовые ресурсы. В то время как настроения в Америке такие – и при предыдущей администрации, при президенте Трампе, и при нынешней, – что слишком много проблем внутри США, денег не хватает на инфраструктуру, на выход из кризиса, связанного с коронавирусом. "А мы тем временем транжирим деньги на разные страны, режимы, которые не хотят помочь самим себе, пытаемся им помочь, а они не хотят этого делать". Поэтому нужно уходить из таких стран, как Афганистан, не рисковать жизнями солдат. Так что население, в общем-то, поддерживает эту идею.

Но в последние несколько недель, когда кадры несчастных афганских мирных жителей, попавших в переделку, попали на американские новостные каналы, конечно, настроение немножко меняется. Потому что американцы понимают, что, по сути, они бросают людей, которые на них рассчитывали, которые верили им. И в этом смысле другая сторона американского общественного мнения просыпается насчет того, что Америка все-таки в ответе за тех, кому они помогали, кто на них надеялся, рассчитывал.

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